Romy Schneider: Dirndl der Schauspiel-Ikone kommt unter den Hammer

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  • Heute, 13:10h 1 Min.

Dieses Dirndl kommt unter den Hammer (Bild: United Charity / Filmmuseum Lausitz e. V.)

Rund 44 Jahre nach ihrem Tod können Fans ein besonderes Kleidungsstück von "Sissi"-Darstellerin Romy Schneider (1938-1982) ergattern. Das Charity-Auktionsportal United Charity in Baden-Baden versteigert ein Dirndl der Filmlegende.

Noch bis zum 23. April können Gebote abgeben werden. Wie es auf der Internetseite heißt, sei das Dirndl ein "besonders rares und persönliches Kleidungsstück aus Romy Schneiders Jugend in Berchtesgaden". Die "authentische Tracht" stamme "nachweislich aus dem Privatbesitz der Schauspielerin und ist ein einzigartiges Zeugnis ihrer frühen Jahre, abseits der Filmkulissen".

Das rote Dirndl mit einer rosa Schürze stammt von der Marke Original Lanz und hat die Größe 38. "Es befindet sich in einem guten Erhaltungszustand mit leichten, altersgemäßen Gebrauchsspuren und wird dem Auktionsgewinner inklusive Begleitschreiben zur Herkunft des Dirndls übermittelt", betont die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, die 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel zugunsten von Kindern in Not ins Leben gerufen wurde.

Auktion zugunsten des Filmmuseums Lausitz

Über die Stylistin Sigrid Rothe gelangte das Kleidungsstück 2024 in den Besitz des Romy Schneider Museums, wo es derzeit noch ausgestellt ist. Der Erlös der Auktion soll das Filmmuseum Lausitz e.V. unterstützen. (spot/cw)

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