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Älteste Lesbenkneipe ist Geschichte

Frankfurter La Gata zwangsgeräumt

Das La Gata galt bislang als älteste noch bestehende Lesbenkneipe Deutschlands und eine der ältesten der Welt. Doch jetzt musste die Institution dichtmachen, weil die Vermieterin den Mietvertrag gekündigt hatte.


Das La Gata in besseren Zeiten (Bild: Club La Gata)

  • Heute, 16:09h 3 Min.

Frankfurt am Main

Das La Gata in Frankfurt-Sachsenhausen ist am Montag zwangsgeräumt worden. Die Bar galt bislang als Deutschlands älteste noch existierende Lesbenkneipe und wird teilweise sogar als älteste der Welt bezeichnet. Das La Gata war auch die letzte klassische Lesbenkneipe in Frankfurt am Main.

Die Räumung erfolgte trotz breiter Proteste aus der Community, politischer Unterstützung und einer Petition. Ein letzter Versuch, den Betrieb durch höhere Mietangebote oder städtische Hilfe zu retten, scheiterte. Ein zuvor eingereichter Antrag auf Räumungsschutz wurde abgelehnt.

Hintergrund war, dass die Vermieterin den Mietvertrag gekündigt hatte. Sie verwies auf Lärmbeschwerden und Brandschutzmängel. Unterstützer*­innen widersprachen dieser Darstellung und kritisieren die Entscheidung als unverhältnismäßig  auch vor dem Hintergrund, dass es über Jahrzehnte keine entsprechenden Beanstandungen gegeben habe.

Die Vermieterin will nicht mit der Presse sprechen, ihr Lebensgefährte gab aber in der "Frankfurter Rundschau" den Lesben die Schuld für das Ende  wenn diese "nicht so aggressiv" gekämpft hätten, hätte es mehr Gesprächsbereitschaft gegeben. Er beklagte: "Wir werden immer als böse dargestellt." Wie La Gata auf Instagram mitteilte, habe allerdings die Vermieterin "kein Interesse an Gesprächen gezeigt".

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Betreiberin: "Ich bin schon ein paar Mal zusammengebrochen"

Betreiberin Erika "Ricky" Wild, die die Einrichtung 1971 eröffnet hatte, steht mit 84 Jahren vor den Trümmern ihres Lebenswerks. "Ich fühle mich beschissen und traurig, mir tut alles weh. Ich kann nicht mehr schlafen. Mein Herz bubbert nur. Ich bin schon ein paar Mal zusammengebrochen", erklärte sie gegenüber der "Frankfurter Rundschau". Nicht nur das Ende ihrer Kneipe setzte ihr zu  sie hatte erst vor kurzem ihre Ehefrau verloren.

Bereits zuvor hatten sich Politiker*innen parteiübergreifend für eine Lösung des Problems eingesetzt. Erst am Sonntag hatten etwa die Jusos auf Facebook noch erklärt: "Unsere Spaces sind nicht verhandelbar. Queere Kultur ist kein Luxus, sondern Teil dieser Stadt. Frankfurt ist nur dann wirklich bunt, wenn auch für uns hier Platz ist."

Facebook / jusoshessensued
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Am Freitag versuchte auch Verena David, die queerpolitische Sprecherin der CDU Frankfurt, mit der Vermieterin ins Gespräch zu kommen. Sie habe mit einem Blumenstrauß vor deren Haus gestanden, ihr sei aber nicht aufgemacht worden. Auch der Versuch, mit der Hauseigentümerin über das Angebot einer höheren Miete mit städtischer Unterstützung zu verhandeln, sei gescheitert.

Facebook / cdufraktionffm
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Die Räumung steht exemplarisch für einen größeren Trend: Gentrifizierung, steigende Mieten-, Energie- und Personalkosten und eine durch Apps veränderte Dating-Kultur führen zunehmend zur Verdrängung gewachsener queerer Infrastruktur. Erst vor einem Monat musste deshalb nach 70 Jahren die Berliner Tabasco Bar schließen, eine der ältesten noch bestehenden Treffpunkte der schwulen Szene im Nollendorfkiez (queer.de berichtete). (cw)

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Frankfurt am Main
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