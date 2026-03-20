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Stellenanzeige
Mann-O-Meter sucht Projektleitung MANEO (m/w/d)
- Heute, 16:23h 2 Min.
Der Verein Mann-O-Meter e. V. setzt sich seit vielen Jahren für den Abbau von Gewalt und Diskriminierung ein und ist seit 1990 Träger von MANEO dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Berlin. MANEO umfasst vier zentrale Arbeitsbereiche: Opferhilfe, Meldestelle, Gewaltprävention und Empowerment. Die in diesen Bereichen gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden zusammengeführt und bilden den umfassenden Ansatz der Anti-Gewalt-Arbeit von MANEO.
Zum 1. Juli 2026 suchen wir im Zuge eines geplanten Leitungswechsels eine engagierte Persönlichkeit für die
Projektleitung MANEO (m/w/d)
50 % (befristet für 12 Monate), anschließend 75 % unbefristet
Ihre Aufgaben
● Gesamtleitung und strategische Steuerung des Projekts MANEO
● Fachaufsicht über hauptamtliche sowie ehrenamtliche Mitarbeitende
● Weiterentwicklung der Projektkonzeption und Sicherstellung der Qualitätsstandards
● Verantwortung für Personalplanung, Arbeitsorganisation und interne Kommunikation
● Vertretung des Projekts gegenüber Zuwendungsgebern, Fachgremien, Kooperationspartnern und Öffentlichkeit
● Koordination von Berichts-, Evaluations- und Dokumentationsprozessen
● Mitwirkung bei der Einwerbung und Verwaltung von Drittmitteln
● Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutz- und Fördervorgaben
(Eine regelmäßige Einzelfallberatung gehört nicht zum Schwerpunkt der Stelle.)
Ihr Profil
● Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (z. B. Sozialwissenschaften, Sozialarbeit, Psychologie oder vergleichbar)
● Mehrjährige Berufserfahrung in der Projektarbeit, idealerweise mit fundierter sozialpädagogischer Qualifikation und praktischer Erfahrung
● Erfahrung in Leitungs-, Koordinations- oder Steuerungsfunktionen
● Sehr gute Kenntnisse in Organisationsentwicklung, Personalführung und Projektmanagement
● Sicherheit im Umgang mit öffentlichen Zuwendungen sowie im Berichts- und Antragswesen
● Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten nach innen und außen
● Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Wir bieten
● Eine verantwortungsvolle Leitungsfunktion in einem fachlich anerkannten Projekt
● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit gestaffeltem Stellenumfang (50 % im ersten Jahr, anschließend 75 %)
● Vergütung in Anlehnung an den TV-L, Entgeltgruppe 12, in der Fassung des Jahres 2026, entsprechend Qualifikation und Erfahrung
● Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, ein etabliertes Projekt weiterzuentwickeln
● Eine strukturierte Übergangsphase mit fachlicher Unterstützung
● Zusammenarbeit in einem engagierten und erfahrenen Team
● Supervision
● Kostenfreie Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) während der Arbeitszeit
● Möglichkeit zum mobilen Arbeiten / Homeoffice nach Absprache und unter Berücksichtigung der Projektanforderungen
● Flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der dienstlichen Erfordernisse
● Zentrale Lage in Berlin mit guter Verkehrsanbindung
Bewerbung
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) bis zum 15.05.2026 per E-Mail an:
Links zum Thema:
» Homepage von Mann-O-Meter
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