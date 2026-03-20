Mann-O-Meter sucht Projektleitung MANEO (m/w/d)

Heute, 16:23h 2 Min.

Der Verein Mann-O-Meter e. V. setzt sich seit vielen Jahren für den Abbau von Gewalt und Diskriminierung ein und ist seit 1990 Träger von MANEO  dem schwulen Anti-Gewalt-Projekt in Berlin. MANEO umfasst vier zentrale Arbeitsbereiche: Opferhilfe, Meldestelle, Gewaltprävention und Empowerment. Die in diesen Bereichen gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden zusammengeführt und bilden den umfassenden Ansatz der Anti-Gewalt-Arbeit von MANEO.



Zum 1. Juli 2026 suchen wir im Zuge eines geplanten Leitungswechsels eine engagierte Persönlichkeit für die



Projektleitung MANEO (m/w/d)

50 % (befristet für 12 Monate), anschließend 75 %  unbefristet



Ihre Aufgaben

● Gesamtleitung und strategische Steuerung des Projekts MANEO

● Fachaufsicht über hauptamtliche sowie ehrenamtliche Mitarbeitende

● Weiterentwicklung der Projektkonzeption und Sicherstellung der Qualitätsstandards

● Verantwortung für Personalplanung, Arbeitsorganisation und interne Kommunikation

● Vertretung des Projekts gegenüber Zuwendungsgebern, Fachgremien, Kooperationspartnern und Öffentlichkeit

● Koordination von Berichts-, Evaluations- und Dokumentationsprozessen

● Mitwirkung bei der Einwerbung und Verwaltung von Drittmitteln

● Sicherstellung der Einhaltung von Datenschutz- und Fördervorgaben

(Eine regelmäßige Einzelfallberatung gehört nicht zum Schwerpunkt der Stelle.)



Ihr Profil

● Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (z. B. Sozialwissenschaften, Sozialarbeit, Psychologie oder vergleichbar)

● Mehrjährige Berufserfahrung in der Projektarbeit, idealerweise mit fundierter sozialpädagogischer Qualifikation und praktischer Erfahrung

● Erfahrung in Leitungs-, Koordinations- oder Steuerungsfunktionen

● Sehr gute Kenntnisse in Organisationsentwicklung, Personalführung und Projektmanagement

● Sicherheit im Umgang mit öffentlichen Zuwendungen sowie im Berichts- und Antragswesen

● Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten nach innen und außen

● Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise



Wir bieten

● Eine verantwortungsvolle Leitungsfunktion in einem fachlich anerkannten Projekt

● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit gestaffeltem Stellenumfang (50 % im ersten Jahr, anschließend 75 %)

● Vergütung in Anlehnung an den TV-L, Entgeltgruppe 12, in der Fassung des Jahres 2026, entsprechend Qualifikation und Erfahrung

● Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, ein etabliertes Projekt weiterzuentwickeln

● Eine strukturierte Übergangsphase mit fachlicher Unterstützung

● Zusammenarbeit in einem engagierten und erfahrenen Team

● Supervision

● Kostenfreie Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) während der Arbeitszeit

● Möglichkeit zum mobilen Arbeiten / Homeoffice nach Absprache und unter Berücksichtigung der Projektanforderungen

● Flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen der dienstlichen Erfordernisse

● Zentrale Lage in Berlin mit guter Verkehrsanbindung



Bewerbung

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) bis zum 15.05.2026 per E-Mail an: