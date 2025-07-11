"Sehr verliebt": Conchita Wurst schwärmt von neuem Freund

Heute, 16:30h 2 Min.

Tom Neuwirth (37) ist glücklich vergeben. "Ich möchte gerne verkünden: Ich bin sehr verliebt", sagte der Künstler, der 2014 als Conchita Wurst den ESC gewann, in dem Podcast "Bussi Bla Bla" dem Sänger JJ (24). Dort sprechen die beiden Österreicher und ESC-Sieger über ihren Alltag. Intime Dinge plaudert Neuwirth in dem Podcast aber selten aus.



Doch in der aktuellen Folge ließ Tom Neuwirth eher beiläufig die Bombe platzen. Es ging um erste Dates, und der in der Steiermark aufgewachsene Künstler berichtete vom allerersten Treffen mit seinem Partner. Das fand bei ihm zu Hause in Wien statt, bei selbst gekochtem Essen.

"Er hat mich eingekocht beim ersten Date"

Das Essen brachte offenbar Neuwirths Angebeteter mit: Denn: "Er hat mich eingekocht beim ersten Date", verriet der Mann hinter Conchita Wurst. Es gab "Hendlgatsch mit Kastanien und einem urgeilen Salat" ("Hendlgatsch" ist ein österreichisches Wort für Hühnereintopf). Seitdem bekomme er das "beste Essen der Welt". Doch damit nicht genug: Der Mann sei auch so "fantastisch".



Das erste Date ist schon über ein halbes Jahr her. Denn Tom Neuwirth verriet, dass er bereits seit sechseinhalb Monaten in einer Beziehung ist.

"Das, was ich jetzt erlebe, kannte ich so nicht"

Den Namen seines Partners verrät Neuwirth nicht. Er sagte nur, dass er mit dem Mann vor der Beziehung bereits befreundet war. "Es ist schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein", ist Neuwirths Fazit. "Das, was ich jetzt erlebe, kannte ich so nicht."



Zuletzt sorgte Tom Neuwirth mit seiner Ankündigung für Schlagzeilen, sich aus dem Kontext des ESC zurückzuziehen (queer.de berichtete). Er wolle sich auf andere Projekte konzentrieren, schrieb er zu Beginn dieses Jahres auf Instagram. Der Rückzug habe persönliche Gründe, heißt es in dem Statement. Seit seinem Sieg mit "Rise Like A Phoenix" im Jahr 2014 trat er als Conchita immer wieder im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest auf. (spot/cw)