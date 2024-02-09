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Ihre Frau unterstützte sie

Kerstin Ott ließ sich die Brüste entfernen

Die lesbische Schlagersängerin Kerstin Ott ließ sich vor ein paar Jahren die Oberweite entfernen, wie sie nun erstmals im Podcast von Bettina Böttinger verriet. Hauptgrund dafür war ihre Angst vor Krebs.


Kerstin Ott hat erstmals öffentlich über ihre Brust-OP gesprochen (Bild: haley shot it)

  • Heute, 06:06h 2 Min.

Kerstin Ott (44) hat sich vor einigen Jahren die Oberweite entfernen lassen. In Bettina Böttingers (69) Podcast "Zwischen den Zeilen" sprach die Schlagersängerin erstmals über ihre Entscheidung. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr habe sie "extreme Probleme" mit ihrer Figur gehabt, erklärte sie. "Ich habe mir auch die Oberweite damals wegnehmen lassen", so Ott.

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Der Schritt sei für sie einerseits eine Frage des persönlichen Wohlbefindens gewesen  die Brüste seien ihr nie wichtig gewesen, im Gegenteil "mich hat das eher gestört". Deshalb habe sie "das vor ein paar Jahren korrigieren lassen". Ott ergänzte: "Aber auch, weil ich Angst vor Brustkrebs habe." Krebs habe in ihrer Familie "gewütet".

Kerstin Otts Appell: "Es ist dein Körper!"

Ott erzählte, dass ihre Frau Karolina hinter ihr stand. Sie habe so auf den Eingriff reagiert, "wie sich das gehört" und "gesagt, dass sie sich das auch gar nicht mehr anders vorstellen kann".

Wie Ott erklärte, äußerte sie sich zum ersten Mal öffentlich zu der Operation. Heute halte sie es für wichtig, "dass auch dahingehend eine Transparenz stattfinden" müsse. Gleichzeitig appellierte sie an andere, sich bei solchen Entscheidungen nicht von außen beeinflussen zu lassen: "Es ist dein Körper! Du bist der Mensch, der darüber entscheidet. Nicht dein Ehepartner und nicht die Menschen, die außen draufgucken."

Dass sich Menschen abfällig über den Körper anderer Personen äußern, versteht sie nicht. "Ich denke auch immer: Wie kann sich jemand hinstellen und über lange oder kurze Haare rumlästern? Oder über große, kleine Brüste, gar keine Brüste? Das ist nicht dein Körper, halt dein Maul", so Ott. (cw/spot)

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