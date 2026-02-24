Überraschung bei "Wer wird Millionär?": Bill Kaulitz ist Telefonjoker

Heute, 11:39h 3 Min.

In der neuesten Folge von "Wer wird Millionär?" erlebt Günther Jauch (69) eine besondere Überraschung: Bill Kaulitz (36) tritt als Telefonjoker auf. Für den Tokio-Hotel-Frontmann geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Episode ist bereits bei RTL+ abrufbar, im linearen Fernsehen läuft sie am 20. April um 20:15 Uhr bei RTL.



Kandidatin Sylvia Schindler braucht an diesem Abend bei der 4.000-Euro-Frage Unterstützung. Was Jauch zu Beginn noch nicht ahnt: Auf ihrer Telefonjoker-Liste steht Bill Kaulitz. "Was ist denn heute hier los? Bill Kaulitz ist Ihr Joker? Wie sind Sie denn an den gekommen?", fragt der Moderator nach der Enthüllung ungläubig in die Kamera. Die Kandidatin antwortet trocken: "Indem ich ihn einfach frage  und er sagt: Ja, würde ich gerne machen. Weil er immer schon Telefonjoker sein wollte."

Erst Eckhard Freise, dann Bill Kaulitz

Zunächst greift Schindler bei der kniffligen Frage jedoch nicht auf Bill Kaulitz zurück, sondern entscheidet sich für einen anderen prominenten Joker: Eckhard Freise (81), den ersten Millionengewinner in der Geschichte der Show. Am Telefon begrüßt er Günther Jauch prompt mit den Worten: "Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern." Doch auch er kann die Frage, die Jauch selbst als "hundsgemein" bezeichnet, innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht lösen.



"Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?" Die Antwortmöglichkeiten  50 Jahre Franc, 60 Jahre Peseta, 70 Jahre Schilling, 100 Jahre Drachme  klingen zwar alle nach Währungsjubiläen, gesucht ist jedoch Sänger Peter Schilling. Ganz passend zu der berühmten Zeile aus seinem Hit "Major Tom" feierte er an diesem Tag seinen 70. Geburtstag.

"Darf ich mir noch was wünschen?"

Am Ende kommt die Kandidatin selbst auf die Lösung, scheidet aber bei der nächsten Frage freiwillig aus. Doch damit ist ihr Auftritt noch nicht zu Ende. Sie bittet Günther Jauch, Bill Kaulitz trotz Spielende anzurufen, weil er sich den Einsatz als Telefonjoker so sehr gewünscht habe. Der Moderator erinnert sich, zuletzt noch vor dem Tokio-Hotel-Durchbruch mit "Durch den Monsun" bei "stern TV" mit ihm gesprochen zu haben  und stimmt zu.



Am anderen Ende der Leitung meldet sich Bill Kaulitz aus Los Angeles. Wie Sylvia Schindler erklärt, hat er sich für den Anruf eigens früh den Wecker gestellt. "Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön", freut sich der 36-Jährige. In Bezug auf die 4.000-Euro-Frage, die ihm außer Konkurrenz noch mal gestellt wird, gibt er sich bescheiden: "Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen." Tatsächlich brachen er und sein Bruder Tom Kaulitz die Schule ab, um sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren.



Trotzdem durchschaut Bill Kaulitz den Trick und nennt die richtige Antwort  sehr zur Überraschung von Günther Jauch. "Dann geht ein großer Dank nach Los Angeles zu Bill Kaulitz", verabschiedet er sich am Ende der Sendung noch mal. (spot/cw)