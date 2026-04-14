Hakenkreuz geschmiert: Rechtsextremer Angriff auf Queeres Zentrum Mönchengladbach



Zerstörte Fensterscheibe am queeren Zentrum (Bild: Queers an der Niers e. V.)

Heute, 14:54h 3 Min.

Bei einem mutmaßlich rechtsextremen Angriff auf das Queere Zentrum in Mönchengladbach ist eine Glasscheibe zerstört worden. Zudem wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Hakenkreuz auf eine Scheibe geschmiert, neben dem geschrieben stand: "Wir kommen", wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Nähere Hinweise auf den oder die Täter gebe es bislang nicht.



"Für uns ist klar: Das ist kein Zufall und kein harmloser Vandalismus, sondern ein bewusst gesetztes Zeichen", erklärte das Queere Zentrum auf Facebook. "Wer Hakenkreuze hinterlässt und queere Räume angreift, verfolgt ein Ziel: Menschen einzuschüchtern, Angst zu erzeugen und queeres Leben aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen." Man wolle sich aber von solcher Gewalt nicht einschüchtern lassen.



"Der Angriff richtet sich nicht nur gegen uns als Verein. Er richtet sich gegen alle Menschen, die für ein offenes, demokratisches und vielfältiges Mönchengladbach stehen." Deshalb ruft das Zentrum die Stadtgesellschaft auf, sich zu positionieren.



Laura Becker, Vorstandssprecherin des Queeren Netzwerks NRW erklärte, der Angriff bestätige die "Zunahme queer­feindlicher Gewalt in unserer Gesellschaft". "Rechtsextreme agieren dabei nicht mehr nur mit Worten, sondern auch mit direkter Gewalt", so Becker weiter. "Unsere volle Solidarität gilt den Betroffenen. Von der Kommunal- und Landespolitik erwarten wir endlich ein entschlossenes und wirksames Vorgehen gegen Queer­feindlichkeit."

Konsequenzen gefordert

Das Queere Netzwerk fordert weitere Maßnahmen zum Schutz vor Queerfeindlichkeit: Dazu gehörten Queerbeauftragte in allen Kommunen, landesweite Akzeptanzkampagnen, eine Stärkung der Meldestellen, Sensibilisierung der Polizei "sowie eine unmissverständliche und öffentliche Verurteilung von Hass und Gewalt gegen LSBTIAQ*".



Die Ratsfraktion Die Linke/Die Partei im Stadtparlament von Mönchengladbach verurteilte den Angriff scharf: "Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt dem Verein Queers an der Niers e. V., den Mitarbeitenden sowie allen Besucher*innen des Zentrums." Queere Räume seien keine Randerscheinung, teilte die Fraktion weiter mit. "Sie sind notwendige Schutz- und Begegnungsorte in einer Gesellschaft, in der Diskriminierung und Gewalt weiterhin Realität sind. Wer diese Orte angreift, greift gezielt Menschen an  und stellt die Grundwerte unseres Zusammenlebens infrage." Man erwarte nun "eine schnelle, konsequente und transparente Aufklärung dieser Tat sowie eine eindeutige Einstufung als politisch motivierte Kriminalität  rechts".



Auch die Grünen in Mönchengladbach solidarisierten sich auf Facebook mit dem Queeren Zentrum: "Gerade jetzt gilt: Unsere Antwort auf Hass ist Zusammenhalt. Unsere Antwort auf Menschenfeindlichkeit ist Solidarität. Unsere Antwort auf rechte Gewalt ist eine klare Haltung", so die Partei.



In Mönchengladbach hatte es bereits mehrfach rechtsextreme Übergriffe gegeben. Erst am Ostersonntag wurden ebenfalls verfassungsfeindliche Symbole an zwei Ehrenmale für jüdische Opfer des Nationalsozialismus geschmiert. Nach der Schändung haben am vergangenen Freitag rund 400 Menschen an einer Mahnwache teilgenommen, darunter auch Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). (dpa/dk)

