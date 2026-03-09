"Sah so asozial aus": Bill Kaulitz über Party in Hotelzimmer

Heute, 16:37h 2 Min.



Bill Kaulitz und seine Bandkollegen haben sich so verhalten, wie man es halt von Musik-Superstars erwartet (Bild: Glitter Spritz)

Nach einer Preisverleihung haben Bill und Tom Kaulitz nach eigenen Angaben eine wilde Party in ihrem Hotel im Europa-Park gefeiert  und dabei ein Zimmer ziemlich verwüstet. "Das sah so asozial aus, wirklich", sagte Bill Kaulitz im Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood".



Eine Sprecherin des Europa-Parks in Rust teilte auf Anfrage mit, man könne das so nicht bestätigen. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.



Die 36 Jahre alten Zwillingsbrüder waren mit ihren Bandkollegen von Tokio Hotel, Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (37), am vergangenen Freitag bei der Verleihung des Radio-Regenbogen-Awards im Europa-Park zu Gast gewesen. Die Band aus Magdeburg erhielt dort den Preis "Band International 2025" (queer.de berichtete).



Bill: "Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem"



Der Aschenbecher sei übergequollen, im Raum sei Burgersoße verschmiert gewesen und der Schreibtisch sei voll gewesen mit Champagner, Wodka, Rum und Tequila, berichteten die Zwillingsbrüder in dem Podcast. Aber damit nicht genug: "Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem", erzählte Bill Kaulitz. Er selbst sei das aber nicht gewesen, stellte der Tokio-Hotel-Sänger direkt klar.



Außerdem hätten sich Nachbar*­innen über den Lärm beschwert. "Wir haben natürlich die ganzen Kinder wach gehalten", sagte Bill Kaulitz. Man habe laute Musik gehabt, geschrien, Party gemacht. "Im Familienhotel so richtig Rock'n'Roll. Richtig auseinandergenommen", fasste Tom Kaulitz zusammen. (dpa/cw)