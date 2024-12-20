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Harald Krichel / wikipedia) Tilda Swinton soll im Februar 2027 am Berliner Ensemble auftrete (Bild:

Die queere Schauspielerin Tilda Swinton (65) wird nächstes Jahr in Berlin auf der Theaterbühne stehen. Das Berliner Ensemble zeigt im Februar 2027 ihre Soloperformance "Man to Man" ("Jacke wie Hose"). Nach der Premiere am Londoner Royal Court Theatre im September 2026 seien in Berlin acht Vorstellungen geplant, teilte das Theater mit.



"Die Termine in Berlin sind die einzigen Vorstellungen auf europäischem Festland", hieß es in der Mitteilung. Später werde die Performance in New York gezeigt. Swinton kehrt damit nach etlichen Filmen ("The Room Next Door", "Only Lovers Left Alive") auf die Theaterbühne zurück.



"Man to Man" stammt vom deutschen Autor und Schauspieler Manfred Karge. Das Stück erzähle die Geschichte einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes dessen Identität und Arbeitsplatz in den 1930er Jahren annehme, um nicht verhungern zu müssen, schrieb das Berliner Ensemble.



Vor 30 Jahren habe Swinton die Rolle bereits gespielt, hieß es in der Mitteilung. Nun bringe sie das Stück wie schon 1988 erneut mit dem Regisseur Stephen Unwin auf die Bühne. Swinton spielte die Rolle auch in einer Verfilmung.

"Es ist aufregend für uns, ans Royal Court Theatre zurückzukehren und dieses bemerkenswerte Stück erneut dort zu inszenieren", teilte Unwin in der Mitteilung mit. "Und es anschließend in Karges Heimat, dem Berliner Ensemble, zu zeigen, wo er seine Karriere unter der Leitung von Helene Weigel begann." Der Vorverkauf soll im Herbst beginnen.



Swinton ist eine der bekanntesten britischen Schauspielerinnen. Zuletzt hatte sie Schlagzeilen gemacht, weil sie während der Berlinale zwei offene Briefe unterschrieben hatte. Im ersten Brief wurde dem Filmfestival eine nicht ausreichende Positionierung im Gaza-Krieg vorgeworfen, später unterzeichnete sie dann einen Brief, der sich hinter Festivalchefin Tricia Tuttle stellte. Parallel zu Swintons Auftritten in Berlin findet im Februar auch wieder die Berlinale statt. (cw/dpa)