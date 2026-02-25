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Rihanna muss gar keine Alben veröffentlichen, um Rekorde zu brechen (Bild: Lahore Herald / flickr

Rihanna (38) bleibt die unangefochtene Königin der digitalen Verkäufe. Seit Mittwoch führt die Recording Industry Association of America (RIAA) die Sängerin mit insgesamt 200,5 Millionen zertifizierten Einheiten. Damit ist sie laut "Rolling Stone" die erste weibliche Künstlerin, die diese Grenze durchbricht.



In der ewigen Bestenliste belegt sie nun den dritten Platz, lediglich geschlagen von Countrysänger Morgan Wallen mit 215 Millionen und dem kanadischen Rapper Drake, der mit 277,5 Millionen Einheiten die Spitzenposition hält. Die RIAA nutzt ein Punktesystem, um die verschiedenen Arten des Musikkonsums vergleichbar zu machen: Eine Einheit bedeutet einen Verkauf (digital oder als Single) oder 150 Streams bei Diensten wie Spotify, Apple Music oder YouTube.



Das Besondere an dem Erfolg: Rihanna hat seit zehn Jahren kein Album mehr veröffentlicht. Ihr letztes vollständiges Album "ANTI" erschien im Jahr 2016. Seither konzentrierte sich die Unternehmerin vor allem auf ihr Beauty-Imperium und veröffentlichte nur vereinzelt Songs wie "Lift Me Up" für den Film "Black Panther: Wakanda Forever" oder das aktuelle "Friends of Mine" für das "Schlümpfe"-Projekt im Jahr 2025.

Wann gibt es ein neues Album?

2025 gab Rihanna seltene Einblicke in die Arbeit an ihrem neuen Studioalbum. Gegenüber "Harper's Bazaar" erklärte sie, dass die lange Pause notwendig gewesen sei, um ihrer persönlichen und künstlerischen Entwicklung gerecht zu werden. Laut eigener Aussage fühle sie sich nun "wirklich gut" mit dem neuen Material, das sich bewusst von kommerziellen Erwartungen und klassischen Genre-Grenzen lösen soll.



Die Sängerin betonte, dass sie nichts Mittelmäßiges veröffentlichen wolle. Das neue Werk solle zeigen, dass sich das Warten gelohnt habe, und werde wahrscheinlich anders klingen, als es die Fans von den typischen Radio-Hits erwarten würden. Es gehe ihr primär um Authentizität und eine Musik, hinter der sie auch nach einer einjährigen Welttournee noch voll und ganz stehen könne. (spot/cw)