"Wir sind Eltern geworden": Nachwuchs bei Hendrik Streeck und seinem Ehemann

Heute, 13:54h 2 Min.

Der 48-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Drogenbeauftragte Hendrik Streeck sein 50-jähriger Ehemann Paul Zubeil dürfen sich über Nachwuchs freuen. Gegenüber der "Bunten" berichtet die beiden Bonner, dass sie einen Sohn bekommen hätten: "Ja, wir können bestätigen, dass wir Eltern geworden sind", erklärte Streeck. "Wir sind von Herzen überglücklich über die Geburt unseres Sohnes. Plötzlich ist da noch einmal ein ganz neuer Sinn in unserem Leben."



Das Kind sei im US-Bundesstaat Idaho geboren worden. Die beiden Neu-Eltern halten sich derzeit dort auf und warten auf den Pass des Nachwuchses. Weitere Details zum Nachwuchs gaben die beiden Männer der Öffentlichkeit bisher noch nicht preis. Für beide Väter ist es das erste Kind.

Streeck wurde während der Corona-Pandemie bekannt

Streeck ist seit 2019 Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Bonn. Im selben Jahr wurde er auch auch Kuratoriumschef der Deutschen Aidsstiftung (queer.de berichtete). 2022 ist er von der Stiftung "Prout at Work" als queere Führungskraft geehrt worden (queer.de berichtete). Deutschlandweit bekannt wurde er während der Corona-Krise als Experte. Streeck war oft umstritten, etwa weil er sich während der Pandemie häufig weniger restriktiv geäußert hat als andere prominente Virolog*innen.



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| Instagram | Hendrik Streeck lässt auf Social Media die Öffentlichkeit an Aktivitäten mit seinem Ehemann teilhaben

Seit 2017 ist Streeck CDU-Mitglied, letztes Jahr bewarb er sich für seine Partei erstmals für den Deutschen Bundestag. Er konnte bei der Wahl im Februar 2025 den Wahlkreis Bonn mit einem Vorsprung von rund neun Prozent gegen die Grünen-Kandidatin gewinnen. 2021 hatten noch die Grünen den Wahlkreis gewonnen, die CDU war zuletzt 1998 siegreich gewesen. Im Mai wurde der frisch gebackene Bundestagsabgeordnete dann zum Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt (queer.de berichtete).



Auch sein Ehemann Paul Zubeil, mit dem er seit 2020 verheiratet ist, ist in der Bundespolitik aktiv: Er arbeitet seit 2021 als Unterabteilungsleiter für europäische und internationale Angelegenheiten im Bundesgesundheitsministerium. Vor seiner Tätigkeit im Ministerium hatte Zubeil eine internationale Karriere, u. a. bei den Vereinten Nationen (UNFPA) in verschiedenen leitenden Positionen. (cw)