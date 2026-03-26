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  • Heute, 07:28h 1 Min.

Faaker See

Symbolbild (Bild: gyozo-morocz-517633466 / pexels)

Unter dem Motto "Vielfalt leben. Ein Zeichen für Toleranz und Achtsamkeit setzen" veranstaltet die Katholische Kirche Kärnten am 25. Apri 2026 eine spirituelle Wanderung für queere Menschen. Eingeladen sind auch deren Familien, Freund*­innen und Unterstützer*­innen.

Die Teilnehmer*­innen gehen gemeinsam ein Stück des Jakobswegs entlang des Faaker Sees. Treffpunkt ist um 9:15 Uhr am Bahnhof Föderlach. Von dort führt die Route entlang des Faaker Sees über Maria Gail bis in die Villacher Innenstadt zur Kirche Sankt Jakob. Während der Wanderung sind Begegnung, Austausch und stille Reflexion vorgesehen.

Organisiert und begleitet wird die Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft Regenbogenpastoral sowie dem Referat für Tourismusseelsorge der Katholischen Kirche Kärnten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Online-Anmeldung wird jedoch erbeten. (cw)

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Faaker See
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