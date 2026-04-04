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  • Heute, 07:47h 2 Min.

Im Pixi gibt es auch alkoholfreie Cocktails (Bild: Pixi)

Der CSD Leipzig zeichnet in diesem Jahr das Pixi-Kollektiv aus. Der Preis für queeres Engagement soll am 10. Juli 2026 beim CSD-Empfang im Neuen Rathaus überreicht werden, wie die Veranstalter*­innen mitteilten.

Mit der Auszeichnung würdigt der CSD Leipzig Initiativen und Einzelpersonen, die sich in besonderer Weise für die Rechte und Sichtbarkeit queerer Menschen in Leipzig und der Region einsetzen. Das Pixi-Kollektiv betreibt seit 2022 die Kiezkneipe "Pixi" in der Georg-Schwarz-Straße im Leipziger Westen, die sich als Treffpunkt für queere Kultur und Begegnung etabliert hat. Dort finden unter anderem Veranstaltungen wie Dragshows, Karaoke-Abende und Partys statt.

Nach Angaben der CSD-Organisator*­innen sind solche Orte für die Community von großer Bedeutung. "Queere Sichtbarkeit, Schutzräume und gesellschaftliche Teilhabe entstehen durch den Einsatz engagierter Menschen und sind keine Selbstverständlichkeit", erklärte CSD-Vorstandsmitglied Jasmin Gräwel. "Mit der Kiezkneipe Pixi hat das Kollektiv einen offenen Raum für queere Kultur, Austausch und Begegnung geschaffen, der sich schnell als fester Bestandteil der Leipziger Community etabliert hat. Solche Orte sind enorm wichtig für die queere Community in unserer Stadt. Das Pixi ist ein safer space für uns!"

Mit der Auszeichnung will der CSD Leipzig zudem auf die "strukturellen Herausforderungen" des Kollektivs aufmerksam machen. "Auch das Pixi kämpft mit steigenden Kosten", so die Pride-Organisator*­innen in einer Pressemitteilung. "Den Mut, einen solchen Ort aufzubauen und langfristig zu betreiben, trotz dieser Widrigkeiten, sehen wir als besonders auszeichnungswürdig an."

Der CSD Leipzig Preis für queeres Engagement wurde anlässlich des 30. Jubiläums der Leipziger CSD-Bewegung im Jahr 2022 ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet der CSD Leipzig vom 10. bis 18. Juli statt. Höhepunkte sind Demo und Straßenfest am 18. Juli. (cw)

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