Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57616

"Organisatorische Änderungen"

Queer-Referat umbenannt: Familienministerium streicht "Queerpolitik" aus Titel

Familienministerin Karin Prien hatte erst kürzlich erklärt, dass sie die Förderung von Vielfalt nicht als staatliche Aufgabe ansehe. Jetzt streicht ihr Ministerium auch den Begriff "Queerpolitik" aus einem internen Referat.


Karin Prien sendet wieder wenig ermutigende Signale an die queere Community (Bild: IMAGO / dts Nachrichtenagentur)
  • Heute, 10:35h 3 Min.

Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat am Mittwoch in einer verbindlichen internen Anweisung die Umbenennung des für Queerpolitik zuständigen Ministeriums-Referats beschlossen  und den Namen "Queerpolitik" aus dem Titel entfernen lassen.

Wörtlich heißt es in dem Papier, das queer.de vorliegt: "Mit sofortiger Wirkung treten die folgenden organisatorischen Änderungen in Kraft: Das Referat 215 'Queerpolitik, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt' erhält die neue Bezeichnung 'Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt'. Es wird weiterhin von Dr. Ina-Marie Blomeyer geleitet."

Laut dem Ministerium von Karin Prien (CDU) hat die Namensänderung keine Auswirkungen auf die Arbeit des Referats: "Die Referatsbezeichnung wurde der amtlichen Bezeichnung der Beauftragten für Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt angepasst", teilte ein Sprecher gegenüber queer.de mit. Er bezieht sich damit auf den offiziellen Titel der Queerbeauftragten der Bundesregierung. Eine "Veränderung der Geschäftsverteilung" sei mit der Umbenennung nicht verbunden.

SPDqueer: "Schleichende Erosion queerer Präsenz"

Scharfe Kritik an der Änderung kommt von der quereen Organisation der SPD: "Was auf den ersten Blick wie eine marginale Änderung erscheinen mag, ist in Wahrheit eine bewusste und strategische Entscheidung. Mit der Streichung des Begriffs 'Queerpolitik' wird die Sichtbarkeit queerer Lebensrealitäten gezielt geschwächt", erklärte die Co-Bundesvorsitzende der SPDqueer, Carola Ebhard. "Dies ist ein weiterer Schritt in der schleichenden Erosion queerer Präsenz innerhalb der Bundesregierung und Ausdruck eines kulturpolitischen Konflikts, den Teile der Union zunehmend forcieren.

SPDqueer-Co-Chef Oliver Strotzer forderte Ministerin Prien auf, die Entscheidung zu korrigieren "und sich klar an die Seite derjenigen zu stellen, die tagtäglich Diskriminierung erfahren".

Ministerin Prien sendet aus queerer Sicht besorgniserregende Signale

Bundesfamilienministerin Karin Prien hat bereits mehrfach betont, den Fokus ihres Ministeriums von Queerpolitik wegzulenken. So erklärte sie im Januar, dass im Koalitionsvertrag von Union und SPD nicht vorgesehen sei, den Aktionsplan "Queer leben" umzusetzen (queer.de berichtete). Die Queerbeauftragte der Bundesregierung, die sächsische SPD-Landtagsabgeordnete Sophie Koch, betonte allerdings, dass der Aktionsplan weiterhin in den einzelnen Ministerien umgesetzt werde (queer.de berichtete).

Letzten Monat setzte Prien noch einen drauf und erklärte in einem Interview, dass Vielfalt "kein staatliches Förderziel" sei (queer.de berichtete). Hintergrund ist, dass die Förderung im Rahmen des Programm "Demokratie leben!" auslaufen und neu aufgestellt werden soll. In einem offenen Brief appellierten queere Organisationen mit Verweis auf ansteigende Gewalt gegen queere Menschen dafür, weiterhin Projekte für queere Vielfalt zu fördern: "Demokratieförderung muss sich daran messen lassen, ob sie die Rechte marginalisierter Mitglieder unserer Gesellschaft schützt", erklärten die Akademie Waldschlösschen, der Bundesverband Trans*, der Bundesverband Queere Bildung, der Dachverband LSVD+ sowie der Verein Intergeschlechtliche Menschen (queer.de berichtete). (dk)

Nachträglich um Stellungnahme der SPDqueer ergänzt

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Karin Prien
17.04.26 | Umbau des Bundesprogramms "Demokratie leben!"
Offener Brief an Ministerin Prien: Demokratie leben und Vielfalt schützen
15.04.26 | Reformstau
Queerpolitik unter Schwarz-Rot: Wo ist eigentlich Sophie Koch?
06.04.26 | Kommentar
Cancel Culture von rechts
29.03.26 | Kommentar
Wie Karin Prien Vielfalt elegant entsorgt
27.03.26 | "Queer leben"
Queer­beauftragte: Aktionsplan wird weiter umgesetzt
26.03.26 | Neuer Schwerpunkt des Familienministeriums
Prien: "Vielfalt ist kein staatliches Förderziel"
-w-
Neu auf queer.de
Replik auf Artikel in der "Berliner Zeitung"
Der Beitrag von Valerie Wilms entbehrt einer soliden juristischen Grundlage
"Unverzeihlich"
Wegen Vaterschaft: Viel Hass gegen Streeck auf Social Media
Coming-out im Früh­stücks­fernsehen
Rapper Ski Aggu lebt angeblich in polyamorer Beziehung  Zweifel in Social-Media
Eurovision Song Contest
Michael Schulte über Sarah-Engels-Song: "Wir hatten schon deutlich schlechtere Beiträge"
"Organisatorische Änderungen"
Queer-Referat umbenannt: Familienministerium streicht "Queerpolitik" aus Titel
Bild des Tages
Queere Aneignung von Tradition
Messen
Künstliche Intelligenz erobert Chinas Sextoy-Branche
Antrag bis 13. Mai einreichen
Stadt Köln unterstützt Projekte gegen queer­feindliche Gewalt und Diskriminierung