Michael Schulte über Sarah-Engels-Song: "Wir hatten schon deutlich schlechtere Beiträge"

Heute, 11:03h 2 Min.

Singer-Songwriter Michael Schulte hat in einem Interview mit spot on news Sarah Engels mit ihrem diesjährigen ESC-Beitrag "Fire" Mut zugesprochen. "Ich finde, wir hatten schon deutlich schlechtere Beiträge. Sie macht das sehr gut, sie singt gut, sie tanzt gut, und der Song ist eingängig", so das Urteil des 35-Jährigen, der vor acht Jahren Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten hatte.

Zwar sei der Song "vielleicht nicht die Neuerfindung des ESC-Sounds, aber solche Songs haben beim Wettbewerb schon oft funktioniert", so Schulte weiter. "Deshalb hoffe ich, dass der Beitrag auch diesmal funktioniert".

Sein eigener Favorit im Vorentscheid sei "Fire" aber nicht gewesen: "Persönlich hätte ich wahrscheinlich fast eher wavvyboi gewählt, weil ich den etwas origineller fand und dachte, dass er sehr gut auf diese Bühne gepasst hätte. Aber die Leute haben anders entschieden, und ich glaube, sie wird das auf jeden Fall gut machen. Top 15 sollten schon drin sein." Dieses Jahr werde es schwerer, weil "viele gute Songs" im Wettbewerb seien.



| Direktlink | Der nichtbinäre Act wavvyboi aus Liechtenstein belegte im Vorentscheid den zweiten Platz

Auf die Frage, ob er einen Tipp für Engels habe, sagte Schulte: "Vor allem entspannt bleiben und dieses Abenteuer genießen. Der ESC ist etwas ganz Besonderes und macht unglaublich viel Spaß. Große Ratschläge braucht sie eigentlich nicht  sie steht schon lange auf der Bühne und weiß genau, wie solche Situationen funktionieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil."

Schulte war 2018 mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" auf Platz vier gewählt worden. In diesem Jahrtausend war sein Beitrag der zweiterfolgreichste deutsche Song  nach "Satellite" von Lena Meyer-Landrut, die 2010 den Sieg einfahren konnte.

Laut Wettbüros hat "Fire" nur Außenseiterchancen. Nach Angaben von Eurovisionworld.com hat Engels gerade mal eine siebenprozentige Chance, die Top Ten zu erreichen  die Chance auf dem Sieg liege demnach bei unter einem Prozent. Als klarer Favorit wird derzeit der finnische Beitrag von Linda Lampenius und Pete Parkkonen angesehen. Dieses Lied hat laut den Wettbüros eine 30-prozentige Chance auf den Sieg und eine 80-prozentige Chance, sich in den Top Ten zu platzieren. (cw)