Wegen Vaterschaft: Viel Hass gegen Streeck auf Social Media

Heute, 13:37h 3 Min.

Das Babyglück vom CDU-Bundestagsabgeordneten und Drogenbeauftragten Hendrik Streeck hat zu scharfen Reaktionen in Social Media geführt. Der Virologe hatte in der "Bunten" bestätigt, dass er und sein Ehemann ein Kind bekommen hätten. Es sei in Idaho auf die Welt gekommen. Weitere Einzelheiten dazu teilten die Neu-Väter nicht mit (queer.de berichtete).



"Sie nennen es Liebe. Es ist aber Menschenhandel. Unverzeihlich", kommentierte etwa der Berliner AfD-Kandidat Julian Adrat auf Facebook. Damit spielte er darauf an, dass das Kind durch Leihmutterschaft auf die Welt gekommen sei. Leihmutterschaft ist in Idaho legal und wird in Deutschland in der Regel auch anerkannt. Allerdings hat Streeck nicht bestätigt, dass das Kind auf diese Weise auf die Welt gekommen ist.



(Bild: Facebook)

In einem weiteren Eintrag auf X macht Adrat allerdings deutlich, dass er grundsätzliche Probleme mit Regenbogenfamilien hat. So schrieb er in einem von mehreren Beiträgen: "Bald auch im Hause unseres Drogenbeauftragten Streeck? Baby weint nach Mama, aber der schwule 'Vater' lacht es aus. Nein, es gibt keine Mama. Versuch noch mal, du hast zwei Papas."

Auch die Publizistin Birgit Kelle, ein langjähriges CDU-Mitglied, kritisierte Streeck. "Der Drogenbeauftragte Streeck der deutschen Bundesregierung umgeht offenbar das deutsche Gesetz, um sich in den USA ein Kind zu besorgen", empörte sich Kelle, die bereits seit Jahren Stimmung gegen LGBTI-Rechte macht.



(Bild: Facebook)

Die vor allem wegen ihrer Transfeindlichkeit berüchtigte feministische Zeitschrift "Emma" kritisierte ebenfalls den "Babykauf im Ausland, der in Deutschland verboten ist". Das Magazin macht bereits seit Jahren Stimmung gegen Leihmutterschaft. In einem Artikel bezeichnete das Magazin diese Praxis als "geprägt von Ausbeutung und Gewalt gegen Frauen und Kinder".



(Bild: Facebook)

In Idaho ist nicht nur altruistische Leihmutterschaft  also wenn die Leihmutter aus Nächstenliebe handelt und kein Honorar nimmt  erlaubt, sondern es gibt es auch ein Landesgesetz, das kommerzielle Leihmutterschaft regelt. Dabei können für Wunscheltern Kosten von bis zu umgerechnet 170.000 Euro anfallen. Leihmütter erhalten dabei in der Regel eine Vergütung von ungefähr 50.000 Euro, erfahrene Leihmutter auch mehr. Hinzu kommen Agenturgebühren, Anwaltskosten, medizinische Kosten sowie zusätzliche Ausgaben wie Reisekosten oder Versicherungen.



Auf Social Media kritisieren extrem viele User*innen äußerst die Neu-Väter. Dabei ist das Thema Leihmutterschaft, das von Streeck ohnehin nicht bestätigt wurde, nur einer der Kritikpunkte, vielmehr wird auch eine deutliche Abneigung gegen den Politiker wegen seiner Parteizugehörigkeit oder seiner sexuellen Orientierung deutlich. "Das arme Kind. Zum Kind gehört Vater und Mutter so und nun steinigt mich ist mir Wurscht", schrieb etwa ein Nutzer gegenüber queer.de. Ein anderer erklärte: "Dieser Dummschwätzer muss sich auch noch vermehren !"



Einem ähnlichen Hass wie Streeck war auch der frühere US-Verkehrsminister Pete Buttigieg, der erste offen schwule Bundesminister in den Vereinigten Staaten, ausgesetzt gewesen. Buttigieg und sein Mann hatten 2021 Zwillinge adoptiert, während er Teil des Kabinetts von Präsident Joe Biden war (queer.de berichtete). So machten sich viele Konservative darüber lustig, dass der Demokrat nach der Geburt Elternzeit in Anspruch genommen hat (queer.de berichtete). (cw)