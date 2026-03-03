Jill Biden bietet 35.000 Dollar für "Heated Rivalry"-Gastrolle

Heute, 06:01h 2 Min.

Jill Biden (74) entpuppt sich als Fan der queeren Eishockey-Serie "Heated Rivalry"  und war bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen. Die ehemalige US-First-Lady bot bei der jährlichen Center-Dinner-Benefizgala des NYC LGBT Community Center 35.000 US-Dollar für einen Gastauftritt in der zweiten Staffel der HBO-Max-Produktion. Im Paket enthalten war zudem ein Abendessen mit dem Cast. Den Zuschlag bekam Biden allerdings nicht, wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtete.



Stattdessen ging das begehrte Los gleich zweimal für je 125.000 Dollar an andere Bieter. Biden reagierte mit Humor auf die verpasste Chance: "Das wird dann wohl nichts mit dem Cottage  aber einen Versuch war es wert! Was für ein wunderbarer Abend zur Unterstützung des LGBT Center NYC", schrieb sie auf X als Antwort auf einen Post des Magazins über ihr Gebot.



Guess I wont be heading to the cottage after allbut it was worth a shot! What a wonderful evening supporting @LGBTCenterNYC https://t.co/umwzNLQAfn Dr. Jill Biden (@DrBiden) April 17, 2026 / DrBiden

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Preis für die beiden Macher der HBO-Max-Serie



Im Zentrum der New Yorker Gala standen allerdings nicht Biden, sondern die Kreativköpfe hinter der Serie. "Heated Rivalry"-Schöpfer Jacob Tierney (46) und sein Produktionspartner Brendan Brady wurden mit dem Cultural Impact Award ausgezeichnet. Überreicht wurde die Trophäe von Rachel Reid (45), der Autorin der Buchreihe "Game Changers", auf der die Show basiert. Brady selbst konnte an dem Abend nicht vor Ort sein.

Center-Geschäftsführerin Carla Smith würdigte das Duo im Vorfeld dafür, queere Figuren als vollwertige Hauptcharaktere auf die Bildschirme gebracht zu haben  mit all ihren Sehnsüchten, Konflikten und zärtlichen Momenten. Tierney und Brady hätten queere Lebensfreude und Erzählkunst in die Mainstream-Medien getragen und damit der Community eine Stimme verschafft.



Staffel zwei im Frühjahr 2027



Die neue Staffel von "Heated Rivalry" ist als Adaption von Reids Roman "The Long Game" angelegt und soll laut "Variety" im Frühjahr 2027 bei HBO Max starten. Gedreht wird bereits in diesem Sommer. Die beiden Hauptdarsteller Connor Storrie (26) und Hudson Williams (25) sind wieder mit an Bord. Zum Ensemble gehören außerdem François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Nadine Bhabha, Sophie Nélisse sowie Ksenia Daniela Kharlamova.

Serienmacher Tierney hatte bereits Anfang März bei den GLAAD Media Awards in Los Angeles angedeutet, sich eng an die literarische Vorlage halten zu wollen. Er sitze derzeit den ganzen Tag im Zimmer und schreibe, berichtete er "Variety". Sein Anspruch: zurück zu jener Haltung finden, die ihn beim ersten Entwurf trug  Liebe zu den Büchern und der Wille, etwas Kluges daraus zu machen. (cw/spot)