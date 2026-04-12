Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57630
  • Heute, 07:29h 2 Min.

Das queere Stück "Die kleine Meerjungfrau" kommt im Thalia Theater erneut auf die Bühne

In ihrer zweiten Spielzeit will Thalia-Intendantin Sonja Anders vor allem Haltung zeigen. "In Zeiten, die von Verunsicherung geprägt sind, fragen wir uns vor allem: Welche Handlungsmacht haben wir als Einzelne und welche gemeinsam? Wie können wir Haltung zeigen? Welche Chance haben Liebe und Schönheit gegen Hass und Populismus?", sagte Anders laut Mitteilung zur Vorstellung der Spielzeit 2026/27. Diese Fragen lägen dem künftigen Programm zugrunde.

20 Premieren stehen auf dem Plan, die von 14 Regisseur*­innen inszeniert werden. In die neue Saison startet das Haus am 11. September mit der Uraufführung des Stückes "Deutsches Haus" von Annette Hess. Es ist eine von mehreren Produktionen, die die Gefahren des zunehmendem Rechtsrucks beleuchtet. Dazu zählen auch Wolfgang Borcherts "Draußen vor der Tür", Ödön von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald", Christian Lollikes "Der fremde Blick" und Eugene Ionescos "Die Nashörner", die auch auf dem Programm stehen.

Die kommende Spielzeit am Thalia Theater sei zudem geprägt von feministischen und queeren Themen. So kommen beispielsweise die erfolgreichen Inszenierungen "Die kleine Meerjungfrau" und "Die Wut, die bleibt" erneut auf die Bühne. Geplant sind demzufolge auch Stücke wie "Marschlande", "Frommer Tanz", "Porneia" oder "Sankt Falstaff".

Ein weiterer Themenschwerpunkt im Spielplan 2026/27 liegt den Angaben zufolge auf dem Gemeinsamen, auf Kooperation, Solidarität und Gemeinschaft im Angesicht von Polarisierung und Hass. "Netzwerke haben eine politische Kraft, sie stärken die Demokratie und Dialogfähigkeit", sagte Anders weiter.

So werde das Thalia Theater mit verschiedenen Häusern in Salzburg, Berlin, und Hamburg zusammenarbeiten. In dem Zusammenhang kommt Schauspielerin Maren Eggert ("Tatort", "Ich bin dein Mensch") mit dem Stück "Kabale und Liebe" wieder an das Thalia Theater. Das Stück wird abwechselnd am Deutschen Theater in Berlin und in Hamburg aufgeführt. (cw/dpa)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Kunst & Kultur
18.04.26 | Ausstellung
"Balkan Erotic Epic": Marina Abramović und der rosa Elefant der Homophobie
16.04.26 | Theater
Tilda Swinton spielt am Berliner Ensemble
15.04.26 | Die Geschichte eines Machers
Niemand prägte die frühe Homo­sexuellenbewegung so stark wie er
13.04.26 | Thüringen
Zwei schwule Opern im Theater Erfurt
12.04.26 | Berlin
Wiederentdeckung einer faszinierenden queeren Künstler*in
12.04.26 | Geschichten, Erfahrungen und Lebensrealitäten queerer Menschen
"Inventing Queer Cinema": Große Ausstellung über queeres Kino
-w-
Neu auf queer.de
Schwuler Bürgermeisterkandidat
Grüne wählen Spitzenmann Graf auf Listenplatz zwei
Kalifornien
Coachella: Madonna überrascht mit Gastauftritt
"Weiter füreinander da"
Queeres Vorzeige-Sportpaar trennt sich
Krise der Liberalen
Mit Queer­feindlichkeit die FDP retten?
Literaturgeschichte
Dieses queere Buch sorgte 1904 für einen Skandal
Ausstellung
"Balkan Erotic Epic": Marina Abramović und der rosa Elefant der Homophobie
Gewinnspiel
Nice Guys & Bad Cocks
Bild des Tages
Ein queerer Blick auf Susan Sontag