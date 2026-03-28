Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57635

"Weiter füreinander da"

Queeres Vorzeige-Sportpaar trennt sich

Auf besondere Weise erklären die lesbischen Sport-Idole Megan Rapinoe und Sue Bird, dass sie kein Paar mehr sind. Auch ein gemeinsames Projekt endet.


Archivbild: Megan Rapinoe (l.) und Sue Bird im Februar 2024 (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)
  • Heute, 12:24h 2 Min.

Sie galten als eines der queeren Vorzeige-Paare im Sport, jetzt gehen Fußball-Idol Megan Rapinoe (40) und Basketball-Legende Sue Bird (45) getrennte Wege. Die Nachricht vom Ende ihrer zehn Jahre dauernden Liebesbeziehung verkündeten die beiden lesbischen US-Topstars auf besondere Weise. In ihrem gemeinsamen Podcast "A Touch More" wendeten sich die beiden mit einer emotionalen Erklärung an ihre Fans.

"Es ist eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben. Wir werden weiterhin für euch alle und füreinander da sein. Es wird nur ein bisschen anders aussehen und sich anders anfühlen", sagte Rapinoe. Die ehemalige Weltfußballerin gilt auch mit ihrem politischen Engagement für Gleichberechtigung und gegen Rassismus als Vorbild. Sie hatte als erste prominente US-Fußballerin 2012 öffentlich über ihre Homosexualität gesprochen .

Direktlink | Die aktuelle Podcast-Folge
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

"Unser ganzes Leben miteinander geteilt"

Die fünfmalige Olympiasiegerin Bird, die als eine der besten Basketballerinnen der Geschichte gilt, hatte sich 2017 geoutet und die Beziehung zu Rapinoe bestätigt (queer.de berichtete). 2020 verlobten sich die beiden, geheiratet haben sie danach nicht. "Wir haben so viel von unserem Leben, so viel von unserer Beziehung mit euch geteilt, deshalb wollten wir hierherkommen und auch das mit euch teilen", sagte die 45-Jährige nun, als das Paar seine Trennung bekanntgab.

"Wir entwickeln uns wirklich zu etwas Neuem  füreinander, für uns selbst und für euch alle", fügte Bird hinzu. Den gemeinsamen Podcast wollen sie nach sechs Spezialfolgen auslaufen lassen. Auf Instagram schrieben Bird und Rapinoe in einer gemeinsamen Erklärung: "Wir haben in den letzten zehn Jahren unser ganzes Leben miteinander geteilt, in großen wie in stillen Momenten, und das ist etwas, das wir immer in uns tragen werden." (cw/dpa)

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Fußball
15.04.26 | "Ein Ort gelebter Solidarität"
Der Anti-Trump-Preis: FC St. Pauli zeichnet queere Fußballbar in den USA aus
07.04.26 | Nach Hattrick
Erstmals Coming-out im argentinischen Profi-Fußball
31.03.26 | Nach Coming-out von St.-Pauli-Coach
Homosexualität im Fußball: Bundestrainer ruft dazu auf, von den Frauen zu lernen
30.03.26 | Aufruf des Bundestrainers
Homosexualität im Fußball: Nagelsmann für mehr Offenheit
28.03.26 | Bild des Tages
Noch ein Orden für Thomas Hitzlsperger
28.03.26 | Coming-out von Christian Dobrick
Hoeneß über schwule Fußballer: "Überhaupt kein Problem"
Neu auf queer.de
Schwuler Bürgermeisterkandidat
Grüne wählen Spitzenmann Graf auf Listenplatz zwei
Kalifornien
Coachella: Madonna überrascht mit Gastauftritt
"Weiter füreinander da"
Queeres Vorzeige-Sportpaar trennt sich
Krise der Liberalen
Mit Queer­feindlichkeit die FDP retten?
Literaturgeschichte
Dieses queere Buch sorgte 1904 für einen Skandal
Ausstellung
"Balkan Erotic Epic": Marina Abramović und der rosa Elefant der Homophobie
Gewinnspiel
Nice Guys & Bad Cocks
Bild des Tages
Ein queerer Blick auf Susan Sontag