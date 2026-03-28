Queeres Vorzeige-Sportpaar trennt sich

Heute, 12:24h 2 Min.

Sie galten als eines der queeren Vorzeige-Paare im Sport, jetzt gehen Fußball-Idol Megan Rapinoe (40) und Basketball-Legende Sue Bird (45) getrennte Wege. Die Nachricht vom Ende ihrer zehn Jahre dauernden Liebesbeziehung verkündeten die beiden lesbischen US-Topstars auf besondere Weise. In ihrem gemeinsamen Podcast "A Touch More" wendeten sich die beiden mit einer emotionalen Erklärung an ihre Fans.

"Es ist eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben. Wir werden weiterhin für euch alle und füreinander da sein. Es wird nur ein bisschen anders aussehen und sich anders anfühlen", sagte Rapinoe. Die ehemalige Weltfußballerin gilt auch mit ihrem politischen Engagement für Gleichberechtigung und gegen Rassismus als Vorbild. Sie hatte als erste prominente US-Fußballerin 2012 öffentlich über ihre Homosexualität gesprochen .



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"Unser ganzes Leben miteinander geteilt"



Die fünfmalige Olympiasiegerin Bird, die als eine der besten Basketballerinnen der Geschichte gilt, hatte sich 2017 geoutet und die Beziehung zu Rapinoe bestätigt (queer.de berichtete). 2020 verlobten sich die beiden, geheiratet haben sie danach nicht. "Wir haben so viel von unserem Leben, so viel von unserer Beziehung mit euch geteilt, deshalb wollten wir hierherkommen und auch das mit euch teilen", sagte die 45-Jährige nun, als das Paar seine Trennung bekanntgab.

"Wir entwickeln uns wirklich zu etwas Neuem  füreinander, für uns selbst und für euch alle", fügte Bird hinzu. Den gemeinsamen Podcast wollen sie nach sechs Spezialfolgen auslaufen lassen. Auf Instagram schrieben Bird und Rapinoe in einer gemeinsamen Erklärung: "Wir haben in den letzten zehn Jahren unser ganzes Leben miteinander geteilt, in großen wie in stillen Momenten, und das ist etwas, das wir immer in uns tragen werden." (cw/dpa)

