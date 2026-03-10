Grüne wählen Spitzenmann Graf auf Listenplatz zwei

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Werner Graf (Bild: Vincent Villwock / Grüne Fraktion Berlin)

Die Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf führen die Landesliste der Grünen für die Berlin-Wahl am 20. September an. Bei einem Parteitag in Neukölln wählten die Delegierten Jarasch mit 91,9 Prozent auf Listenplatz eins und Graf mit 85,8 Prozent auf Platz zwei. Die Abstimmungen erfolgten mit digitalen Geräten als sogenanntes Stimmungsbild.



Graf war bereits im November als Grünen-Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters gekürt worden  der schwule Abgeordnete soll im Wahlkampf ein Team mit Jarasch bilden (queer.de berichtete). Die abweichende Reihenfolge auf der Landesliste geht auf die Parteisatzung zurück: Demnach sind für Frauen die ungeraden Listenplätze reserviert und für Männer die geraden.



Insgesamt wollen die Grünen auf dem zweitägigen Parteitag bis Sonntag die Kandidat*­innen auf 50 Listenplätzen bestimmen. Rechtlich bindend ist die Landesliste erst nach der offiziellen Schlussabstimmung. Formal ist der Parteitag eine Landesdelegiertenversammlung, bei der etwa 170 Delegierte stimmberechtigt sind. Das Ziel, die Liste auf einer Mitglieder­versammlung durch alle anwesenden Mitglieder zu wählen, verfehlte die Partei. Grund: Zu dem Treffen kamen zu wenig Berliner*­innen mit grünem Parteibuch.



Werner Graf war u.a. Sprecher der Grünen Jugend und drei Jahre lang persönlicher Referent von Claudia Roth. Zwischen 2008 und 2010 schrieb er als einziger Mann für das Blog "Mädchenmannschaft" Artikel zum Thema Feminismus und Gender. Auf einem Parteitag im Jahr 2016 erklärte er, er trage die "Regenbogen­fahne im Herzen" (queer.de berichtete). (cw/dpa)