"Schlag den Star": Thorsten Legat bezwingt Harald Glööckler

Heute, 10:12h 2 Min.

Thorsten Legat (57) hat sich am Samstagabend den Sieg in der ProSieben-Sendung "Schlag den Star" gesichert. Der Ex-Fußballprofi setzte sich in der Spielshow gegen queeren Modedesigner Harald Glööckler (60) durch. Nachdem die beiden Gegner sich unter anderem beim Bachlaufen, Baseball oder auf dem Dreirad miteinander gemessen hatten, fiel die Entscheidung am Ende mit Golfschlägern in Spiel Nummer 14, "Putten". Legat sicherte sich damit den Geldkoffer mit den 100.000 Euro.



Glööckler sorgte dafür für einige heitere Momente. Zu Beginn der Show stellte der Designer klar, dass er mit "Herr Glööckler" angesprochen werden wolle: "Weil geschlafen haben wir noch nicht miteinander", erklärte er Moderator Matthias Opdenhövel (55) den Grund, warum ihn dieser nicht Harald nennen dürfe.

Zweiter Anlauf für Legat

Dass sich Harald Glööckler in der Show mit dem Ex-Profisportler Thorsten Legat messen musste, hatten im Vorfeld einige Zuschauer*innen in den sozialen Medien als "unfair" kritisiert. "Komische Kombi, die Zwei. Ist doch klar, wer gewinnt...", hieß es auf der Instagramseite der Show unter anderem zu dem Duell. "Es tat fast weh mit anzuschauen, wie unfair das war!! Respekt an Herrn Glööckler, dass er durchgezogen hat!", meinte ein anderer User.



Thorsten Legat brachte bereits Vorerfahrung mit: Er nahm schon 2016 an der Spielshow teil, musste sich jedoch Choreograf Detlef Soost (55) geschlagen geben. Dieses Mal hat es mit dem Sieg geklappt. "Diese Reise bei 'Schlag den Star' nach zehn Jahren erneut anzutreten, ist ein kleiner Gewinn für mich. Das hat nichts mit dem Geld zu tun, ich habe es mir beweisen wollen, dass ich besser geworden bin", sagte er laut ProSieben. "Ich bin gereift, wie so eine Flasche Wein. Ich bin ruhiger geblieben, die Emotionen leider nicht."

Harald Glööckler sagte nach der Sendung: "Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich einen Koffer nicht bekomme, und ich freue mich für den Thorsten Legat, als hätte ich ihn selber bekommen." (cw/spot)