"Kampf der RealityAllstars": Sam und Georgina zoffen sich weiter

Heute, 10:24h 5 Min.

In der letzten Folge mussten die Neuankömmlinge Kader Loth (53) und Prinz Frédéric von Anhalt (82) vier Stars auf die Abschussliste setzen. In der neuen Episode von "Kampf der RealityAllstars" (Sonntag 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) erfahren wir, welche das sind: Sam Dylan (41), Loona (51), Yeliz Koc (32) sowie die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger (29), die als ein Kandidat zählen. Sie alle sind laut Kader nicht "laut genug", bringen keine "Farbe rein" (Prinz Frédéric).



Die Twins erwischt es, obwohl sie brav einen 27 Kilogramm schweren Koffer mit sich schleifen. Der Koffer steht für 27.777,77 Euro, die on top auf die Gewinnsumme kommen. Wenn die Twins sie nicht reduzieren, um sich das Schleppen leichter zu machen. Diesen Verdacht haben Georgina Fleur (36) und trans Kandidatin Giuliana Farfalla (29). Sie haben beobachtet, dass der Koffer jetzt weniger tiefe Spuren im Sand hinterlässt als zu Beginn. Sie stellen die Schwestern zur Rede. Die schwören, kein einziges Kilo Ballast entfernt zu haben.

Schock in der Sala: Prinz Frédéric kippt um

Nach einer wilden Party geht es ins Bett. Dabei kommt es zwischen Sam und Georgina erneut zu einer lautstarken Konfrontation, die sich einmal mehr an einer Kleinigkeit entzündet. Als dann endlich Nachtruhe herrscht, folgt der nächste Schock. Prinz Frédéric, der sich etwas aus seinem Schrank geholt hat, wird schwindlig. Er kippt auf das Bett von Serkan Yavuz (33). Der schleppt den Prinz in dessen Schlafstätte. Dort liegt er kreidebleich und regungslos auf dem Rücken, Sandy Fähse (41) fühlt sich bei dem Anblick an Graf Dracula erinnert.



Die Produktion greift ein, ein Notarzt eilt in die Sala. Doch der mittlerweile wieder ansprechbare Prinz scheucht ihn weg: "Schleicht euch", ruft er. Am nächsten Morgen ist er wieder fit, lässt sich von "Bauer sucht Frau"-Kultfigur Narumol (60) Eier braten.

Letzte Chance für nominierte Stars in Safety-Spiel

Die zur Rauswahl nominierten Stars bekommen vor der ersten "Stunde der Wahrheit" noch eine Chance, sich zu retten. In einem Safety-Spiel kann sich einer sichern. Zur Unterstützung darf sich jeder einen Kollegen wählen. Loona nimmt Sandy, Yeliz wählt Serkan und Sam seine beste Freundin Kate Merlan (39). Die Zwillinge holen auf einen Tipp von Kader hin Georgina an ihre Seite. Die würde wie eine Löwin um den Koffer mit dem Extrageld kämpfen, mutmaßt Kader. Der Koffer würde nämlich mit den Twins die Sala verlassen.



Beim Safety-Spiel müssen die Teams zunächst mit einem Stachelhelm Ballons zum Platzen bringen. Ein Teil der Duos hat dabei die Augen verbunden, der andere muss ihm die Richtung weisen. Danach muss ein Puzzle gelegt werden. Sam bewältigt mit Kates Hilfe die Aufgaben am schnellsten. Er rettet sich damit in die nächste Folge.



In der ersten "Stunde der Wahrheit" mit Arabella Kiesbauer (57) kommt es zunächst zum Kassensturz. Der Koffer wird kontrolliert. Und siehe da: Es sind noch alle 27 Säcke drin. Georgina und Giuliana müssen Abbitte leisten.



"Verrückte" und "Kackvogel": Erste "Stunde der Wahrheit" eskaliert



Arabella Kiesbauer versucht dann, zwischen Georgina und Sam zu vermitteln. Die beiden zoffen sich übrigens bereits seit Jahren, seitdem Sam angeblich ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, ohne ihr Einverständnis. Es kamen weitere Vorwürfe dazu: gegenseitiges Lästern, Gerüchte und persönliche Angriffe hinter den Kulissen. In der Show "The 50" wurde der Streit körperlich: Georgina schlug Sam mit einer Handtasche und musste die Show verlassen.



Der Vermittlungsversuch der Moderatorin scheitert angesichts dieser Historie: Arabella Kiesbauer macht sie alles noch schlimmer. Georgina verlässt weinend die Runde, weil sie sich als "Verrückte" dargestellt hat. Danach eskalieren die Sticheleien zwischen Kader und Serkan. Die Grande Dame des Trash-TV wirft dem "Kampf der Realitystars"-Sieger der vierten Staffel vor, seine Mitbewohner manipulieren zu wollen. Kader tituliert den einigermaßen sachlich bleibenden Serkan als "Kackvogel", neben dem sie nicht sitzen will.



Schließlich stehen Loona, Yeliz und die Morderger-Twins zur Abwahl. Am Ende steht ein Gleichstand zwischen Yeliz und den Twins. Serkan, der als einziger gegen Loona votiert hat, darf noch einmal eine Münze werfen. Er entscheidet sich gegen die Zwillinge. Obwohl alle ihre Leistung als Kofferträger loben, fliegen die Schwestern also raus. Die Mehrheit der Stars verzichtet auf über 27.000 Euro, nur um die bisher denkbar blasse Yeliz zu retten.



Kader wittert eine Verschwörung  und fliegt



Kader wittert bei der Rettung von Yeliz eine Verschwörung. Georgina ist fassungslos über das Votum. Sie schimpft sogar über ihre beste Freundin Giuliana, die den Twins ihre Münze gab. Später bekommt die Freundschaft weitere Risse. Georgina wirft Giuliana vor, nicht genug für sie da zu sein und zu viel mit anderen Mitbewohnern rumzuhängen. Droht hier ein Zerwürfnis wie bei Georgina und Sam? Die waren in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars" schließlich auch noch unzertrennlich.



Zurück in der Sala steht ein zunächst harmloses Spiel namens "Drehbuch" an. Die Kandidaten müssen abwechselnd an der "Wand der Wahrheit" Fotos der Stars in zwei Gruppen aufteilen. Wer ist "auserzählt", wer hat noch eine "Story" in petto. Georgina blättert eine leere Seite auf. Dies bedeutet: Die Person, die gerade an der "Wand der Wahrheit" in der Kategorie "Auserzählt" steht, muss die Show sofort verlassen.



Es erwischt Kader, die ausgerechnet Serkan als letzter in die Sparte "auserzählt" verschoben hat. Wie aus heiterem Himmel muss die Queen of Reality gehen. Kader tut dies erhobenen Hauptes. Sie gibt ihren Kolleginnen noch mit auf den Weg, sich nicht von den Männern um Serkan unterbuttern zu lassen.



Kader und die Twins sind also raus, ein neuer Allstar zieht ein. Narumol freut sich über einen weiteren "Bauer sucht Frau"-Kultkandidaten. Schäfer Heinrich (59) landet am Strand. (spot/cw)

