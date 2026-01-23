100 Mitgliedsgruppen im Queeren Netzwerk NRW

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  • Gestern, 15:42h 2 Min.

Freude beim Queeren Netzwerk NRW (Bild: freepik.com)

Das Queere Netzwerk NRW hat am Montag einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Er zählt nun 100 Mitgliedsgruppen. "Der kontinuierliche Zuwachs der letzten Jahre unterstreicht eindrucksvoll die Vielfalt der queeren Communitys in Nordrhein-Westfalen", erklärte der Dachverband.

Die meisten Mitglieder stammen aus Köln, der größten Stadt des Landes  insgesamt 22. Dazu gehören etwa die Aidshilfe Köln, der Cologne Pride oder Andersrum rut-wiess, der Fanclub des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Am zweitmeisten Mitgliedsgruppen kommen aus der Landeshauptstadt Düsseldorf (9), gefolgt von Münster (6).

"Die eindrucksvolle Marke von 100 Mitgliedsgruppen ist der Beweis dafür, dass die queeren Communitys in NRW trotz ihrer Heterogenität zusammenhalten". so der Vorstand des Queeren Netzwerks. "Wir sind davon überzeugt, dass uns dieses Wachstum noch handlungs- und durchsetzungsfähiger macht. Diese Stärke bringen wir selbstbewusst und fachlich kompetent in die Queerpolitik in NRW ein."

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Die Mitgliedschaft im Queeren Netzwerk NRW steht gemeinnützigen Organisationen und Initiativen offen. Auch nicht formal organisierte Gruppen können Teil des Netzwerks werden, sofern sie im Sinne der Satzungsziele tätig sind. Diese Offenheit sei ein wesentlicher Faktor für die lebendige und vielfältige Struktur des Verbandes.

Die Mitgliedsgruppen wählen im zweijährigen Turnus den sechs- bis achtköpfigen Vorstand, der die Netzwerkarbeit repräsentiert sowie die Fachstellen und Projekte des Queeren Netzwerks NRW strategisch lenkt.

Der Dachverband war 1991 als Schwules Netzwerk NRW gegründet worden. 2020 benannte er sich in Queeres Netzwerk NRW um und beschloss eine neue Satzung, die das inklusive Selbstverständnis des Vereins unterstreicht (queer.de berichtete). (cw)

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