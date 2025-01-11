Tim Cook gibt Apple-CEO-Posten ab

Heute, 05:51h 3 Min.

Es ist eine Zäsur, wie sie der Tech-Konzern aus Cupertino seit 2011 nicht erlebt hat: Der schwule Manager Tim Cook (65) übergibt zum 1. September 2026 den Posten als CEO von Apple an John Ternus (50), den bisherigen Senior Vice President of Hardware Engineering. Das gab Apple am Montag offiziell bekannt. Der Schritt wurde vom Board of Directors einstimmig beschlossen und ist das Ergebnis eines laut Unternehmen langfristig geplanten Nachfolgeprozesses.



Cook selbst wird Apple nicht verlassen  er übernimmt den neu geschaffenen Posten des Executive Chairman im Verwaltungsrat. In dieser Funktion soll er sich vor allem um den Dialog mit Regierungen und politischen Entscheidungsträgern rund um den Globus kümmern. Ein Bereich, der für den Konzern angesichts wachsender regulatorischer Anforderungen zunehmend an Gewicht gewinnt.



In seiner Erklärung anlässlich der Übergabe fand Cook ungewohnt persönliche Worte: "Es war das größte Privileg meines Lebens, CEO von Apple zu sein." Ternus beschrieb er als jemanden mit "dem Geist eines Ingenieurs, der Seele eines Innovators und dem Herz, mit Integrität und Anstand zu führen."

Der Mann, der auf Cook folgt

John Ternus ist bei Apple alles andere als ein Newcomer. 2001 stieß er als Mitglied des Product Design Teams zum Unternehmen, 2013 wurde er Vice President, 2021 schließlich Senior Vice President of Hardware Engineering und Mitglied des Executive Teams. In dieser Rolle verantwortete er die Hardwareentwicklung quer durch alle Produktkategorien: vom iPhone über den Mac bis zu AirPods und Apple Watch.



Ternus selbst zeigte sich bewegt: "Ich bin tief dankbar für diese Gelegenheit, Apples Mission weiterzutragen." Dass er sowohl unter Steve Jobs gearbeitet als auch Cook als Mentor gehabt habe, bezeichnete er als Privileg.



Unter seiner Führung entstanden zuletzt das iPhone 17 Pro und die radikal dünne neue iPhone Air, außerdem trieb er die Einführung des MacBook Neo voran, das den Mac einem breiteren Publikum zugänglich machen soll. Ternus gilt intern als Ingenieur durch und durch  einer, dem technische Präzision genauso wichtig ist wie Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. So geht auf ihn unter anderem die Einführung eines neuen recycelten Aluminiumverbundwerkstoffs zurück, der inzwischen in mehreren Produktlinien eingesetzt wird, sowie der Einsatz von 3D-gedrucktem Titan in der Apple Watch Ultra 3.

Cooks Bilanz: Vier Billionen Dollar Börsenwert

Dass Tim Cooks Abgang von der operativen Bühne als historischer Moment gilt, liegt an den Zahlen, aber auch an dem, was hinter den Zahlen steht. Als Cook 2011 Steve Jobs (1955-2011) nachfolgte, hatte Apple eine Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden US-Dollar. Heute liegt sie bei über vier Billionen Dollar  ein Anstieg von mehr als 1.000 Prozent. Der Jahresumsatz hat sich von 108 Milliarden auf zuletzt mehr als 416 Milliarden Dollar fast vervierfacht.



Cook führt Apple seit 2009 an. 2014 sprach er erstmals öffentlich über seine Homosexualität (queer.de berichtete). 2020 stieg Cook in den Club der Milliardäre auf (queer.de berichtete). (spot/cw)