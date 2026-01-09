Heute, 09:31h 2 Min.

Musikikone Madonna sucht nach ihrem Vintage-Kostüm, das sie am Wochenende beim Coachella Festival getragen hat. Das Outfit ist offenbar nach dem Auftritt verschwunden, die Sängerin hat um dessen "sichere Rückgabe" gebeten. Die 67-Jährige stand am Freitag gemeinsam mit Popstar Sabrina Carpenter (26) auf der Bühne, als diese als Headlinerin auftrat.



Dabei trug Madonna einen violetten Vintage-Korsett-Body mit violetten Strümpfen und lavendelfarbenen Handschuhen. Auf der Bühne sagte sie, es sei "dasselbe Korsett, dieselben Stiefel und dieselbe Gucci-Jacke", die sie bei ihrem ersten Coachella-Auftritt im Jahr 2006 getragen habe.



Mehr als nur Kleidungsstücke



In einer Instagram-Story veröffentlichte Madonna nun einen Aufruf, mit dem sie nach ihrem verloren gegangenen Outfit sucht und eine Belohnung für die Rückgabe der Kleidungsstücke ankündigte. "Ich schwebe immer noch auf Wolke sieben seit Freitagabend bei Coachella! Danke an Sabrina und alle, die das möglich gemacht haben. Es war so aufregend, 'Confessions II' dorthin zurückzubringen, wo alles begann", schreibt die Queen of Pop. Weiter heißt es in dem Beitrag, dieser Moment habe eine ganz besondere Bedeutung für sie gehabt, "bis ich feststellte, dass die Vintage-Stücke, die ich trug, verschwunden sind  mein Kostüm, das aus meinem persönlichen Archiv stammt  Jacke, Korsett, Kleid und alle anderen Stücke".



Das seien nicht nur Kleidungsstücke, so Madonna, "sie sind Teil meiner Geschichte. Auch andere Archivstücke aus derselben Zeit sind verschwunden. Ich hoffe und bete, dass eine gütige Seele diese Gegenstände findet und sich bei meinem Team meldet". Sie setze eine Belohnung für ihre sichere Rückgabe aus, so die Sängerin. "Ich danke euch von ganzem Herzen."



Madonna says the 20-year-old outfit she wore at #Coachella while performing with Sabrina Carpenter has gone missing.



"This full circle moment hit different until I discovered that the vintage pieces that I wore went missing  my costume that was pulled from my personal archives pic.twitter.com/AruHuNGsKF Variety (@Variety) April 20, 2026 / Variety

Madonna präsentierte mit Carpenter auf der Coachella-Bühne ihre Hits "Vogue", "Like a Prayer" sowie ein bislang unveröffentlichtes Duett. Dieses soll Teil von Madonnas kommendem Album "Confessions II" (Amazon-Affiliate-Link ) sein. Das Werk soll am 3. Juli erscheinen. Es ist ihr erstes Studioalbum seit sieben Jahren. (spot/cw)