Kein Streit? Taylor Swift soll Zoë Kravitz zur Hochzeit geladen haben

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Gage Skidmore / flickr) Zoë Kravitz ist die Tochter des Musikers Lenny Kravitz und der Schauspielerin Lisa Bonet (Bild:

Haben sie sich doch nicht entzweit? Zoë Kravitz (37) soll trotz anderslautender Berichte zur Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) eingeladen sein. Zuletzt war über einen angeblichen Disput der Freundinnen spekuliert worden.



Anfang April hatte das Gossip-Portal "DeuxMoi" behauptet, dass die prominente Freundschaft "beendet" sei. Angeblich soll der Streit wegen der neuen Beziehung von Kravitz mit Harry Styles (32) entbrannt sein. Der Sänger war von 2012 bis 2013 mit Swift liiert, die beiden wurden von Fans als "Haylor" betitelt.



Das ist lange her  und wie das US-Klatschmagazin "People" nun in Erfahrung gebracht haben will, soll alles andere als böses Blut zwischen den Frauen herrschen. Eine Quelle aus Swifts Umfeld habe verraten, dass die Sängerin ihre Freundin sehr wohl zur Hochzeit eingeladen hat.



Diese wird bereits jetzt als Event des Jahres mit Spannung erwartet. Während Taylor Swift und Travis Kelce sich zu Details bisher bedeckt gehalten haben, berichtete die "Daily Mail" vor wenigen Tagen, dass Datum und Ort wohl durch die "Save the date"-Einladungen verraten wurden. Demnach gibt sich das verlobte Paar angeblich am 3. Juli in New York City das Jawort.

In London freundeten sich die Stars an

Ob Kravitz dann wirklich zugegen sein wird und womöglich auch noch von Styles begleitet wird, bleibt abzuwarten. Gegenüber "GQ" hatte sie 2022 verraten, dass sie sich mit Swift während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in London angefreundet hat. "Sie war meine engste Vertraute", blickte die Schauspielerin zurück. "Sie war ein sehr wichtiger Teil meines Lebens in London, einfach eine Freundin zu haben, die ich sehen konnte und die mir selbstgekochte Mahlzeiten und ein Abendessen an meinem Geburtstag zubereitete." Swift lobte ihre Freundin ebenfalls und sagte gegenüber dem Magazin: "Kravitz hat einen sehr ehrlichen inneren Kompass, und das Ergebnis ist Kunst und Leben, ohne Kompromisse bei ihrer Persönlichkeit einzugehen." (spot/cw)