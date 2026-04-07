"Die Giovanni Zarrella Show": Bühne frei für Sarah Engels vor dem ESC

Heute, 13:41h 2 Min.

Kurz bevor sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt, legt Sarah Engels (33) noch einen Zwischenstopp im Samstagabendprogramm ein. Die Gewinnerin des deutschen ESC-Vorentscheids wird am Samstag (25. April) in der "Giovanni Zarrella Show" ihren Titel "Fire" präsentieren. Die ZDF-Sendung startet um 20:15 Uhr live aus der Lokhalle Göttingen, wie der Sender mitteilte.



Für Engels ist der Auftritt so etwas wie eine Generalprobe vor großem Publikum: Das ESC-Finale findet am 16. Mai in der Wiener Stadthalle statt. Die Halbfinals beginnen am 12. Mai in der österreichischen Hauptstadt.

Drei Stunden Hits am Stück

Die TV-Show am Samstag hat Moderator Giovanni Zarrella (48) unter das Motto "Party pur!" gestellt. Angekündigt sind drei Stunden Musik mit einem breiten Aufgebot nationaler und internationaler Stars. "Diese Show wird eine einzige große Party voller Energie, Emotionen und mit Musik, die uns alle verbindet", kündigt Zarrella an. Er freue sich darauf, "gemeinsam mit großartigen Künstlern und dem Publikum einen Samstagabend zu feiern, den wir so schnell nicht vergessen werden".



Neben Engels stehen unter anderem Maite Kelly, Vanessa Mai, Beatrice Egli, Anna-Carina Woitschack, Vincent Gross und die Großstadtengel auf der Bühne. Für Schlager-Nostalgie sorgen Michael Holm und Olaf der Flipper. Howard Carpendale, der Graf von Unheilig und Wincent Weiss bringen jeweils ihre Hits mit.

Premieren und Jubiläen

Premiere in der Sendung feiern Pietro Basile, Joey Heindle sowie die Kölner Band Mätropolis, die gemeinsam mit DJ Aaron ihren Karnevalshit präsentiert. Grund zum Feiern haben auch Die Prinzen: Deutschlands langlebigste Boygroup wird 35 Jahre alt und markiert das Jubiläum mit einem Medley ihrer größten Hits.



Ein weiteres Geburtstagskind ist der Circus Roncalli, der seit 50 Jahren besteht. Gründer Bernhard Paul bringt seine Tochter Lili und Sängerin Ella Endlich für einen gemeinsamen Auftritt mit, bei dem Artistik und Schlager aufeinandertreffen.



Internationale Gäste aus Pop, Italo und Flamenco



Für den internationalen Akzent sorgen gleich mehrere Namen. Ex-Spice-Girl Melanie C schaut in Göttingen vorbei, ebenso das italienische Duo Ricchi e Poveri. Außerdem liefern die Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo mit ihrer Mischung aus Flamenco und Pop laut Sender einen Vorgeschmack auf den Sommer. (spot/cw)

