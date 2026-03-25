Findet er die große Liebe? Bill Kaulitz hat Torschlusspanik



Die Liebe aufgeben? Bill Kaulitz erzählt von seiner Torschlusspanik (Bild: IMAGO / Bildagentur Monn)

Heute, 10:23h 3 Min.

Bill Kaulitz (36) hatte kürzlich Torschlusspanik. Jemand habe ihm gesagt, dass sie 37 Jahre und geschieden sei und "das Suchen oder das Hoffen auf die große Liebe so ein bisschen aufgegeben" habe, erzählte der queere Tokio-Hotel-Frontman seinem Bruder Tom im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood". "Dann dachte ich in dem Moment so: Scheiße, ist jetzt bei mir auch langsam so, dass ich jetzt mal aufhören muss, Spaß zu haben?", berichtete Kaulitz.



Er habe sich gefragt, ob er mit angehenden 37 Jahren vielleicht "schon so 'ne alte Schachtel" sei und in Sachen großer Liebe "eh nichts mehr" passiere. Sein Bruder Tom widerspricht ihm im Podcast energisch: "Mit 37, da gibst du doch die Liebe noch nicht auf."



Mit Blick auf seine Begegnung mit seiner heutigen Ehefrau, dem Model Heidi Klum (52), betonte Tom Kaulitz: "Meine Frau hat mich kennengelernt mit 44  jetzt nagelt mich nicht fest, aber so in dem Dreh." Klum und Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. Er fuhr fort: "Alles im Lot. Unsere Oma hat noch ganz spät noch mal richtig irgendwie losgelegt." Bill stimmt seinem Bruder zu.

Wilde Party im Europa-Park? Kaulitz-Brüder rudern zurück

Vergangene Woche sprachen die beiden im Podcast von einer ausgearteten Aftershow-Party im Europa-Park und einem verwüstetem Hotelzimmer, das "asozial" ausgesehen habe  nun rudern Bill und Tom Kaulitz zurück. "Ich glaube, wir haben das letzte Woche ein bisschen zu extrem erzählt vielleicht", sagte Tom Kaulitz. "Das ist halt ein bisschen ausgeartet, aber wir haben natürlich das jetzt nicht so hinterlassen, dass man sich dafür schämen müsste."



Der Aschenbecher sei übergequollen, im Raum sei Burgersauce verschmiert gewesen und der Schreibtisch sei voll gewesen mit Champagner, Wodka, Rum und Tequila, berichteten die Zwillingsbrüder in dem Podcast. Aber damit nicht genug: "Im Bad war alles vollgekotzt von jemandem", erzählte Bill Kaulitz. Er selbst sei das aber nicht gewesen, stellte der Tokio-Hotel-Sänger direkt klar.

Eine Sprecherin des Europa-Parks in Rust hatte daraufhin gesagt, man könne das so nicht bestätigen. Eine Woche später stellte Tom Kaulitz im Podcast nun auch klar: Das Klo sei zwar vollgekotzt gewesen, man habe aber natürlich gespült, sodass kein Erbrochenes mehr zu sehen gewesen sei. Es seien nur ein paar Flaschen herumgestanden. "Also es ist alles gar nicht so wild, wie es vielleicht aussah Leute. Das wollte ich dazu sagen", sagte Tom Kaulitz. (cw/dpa)