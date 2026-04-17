LSVD+ gründet Jugendorganisation

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Bild von einer früheren Mitglieder­versammlung des Verbands (Bild: LSVD+ / Caro Kadatz)

Auf seinem 38. Verbandstag in Berlin am Wochenende hat der LSVD+  Verband Queere Vielfalt e.V. die "LSVD+ Queere Jugend" ins Leben gerufen. Damit will der Verband die politische Teilhabe und Selbstorganisation junger queerer Menschen im Verband und darüber hinaus stärken.



"Junge queere Menschen wollen aktiv mitgestalten. Mit der LSVD+ Queeren Jugend entsteht in unserem Verband ein Raum für Engagement und Selbstorganisation", erklärte Florian Wieczorek vom Bundesvorstand des Verbands.



Die Jugendorganisation soll Mitglieder im Alter von 14 bis 27 Jahren in die Arbeit des Verbandes einbinden. Im Mittelpunkt stehen laut LSVD+ die Betreuung und Vertretung junger Mitglieder sowie der Ausbau von Kooperationen mit Jugendorganisationen, die zu queerpolitischen Themen arbeiten. Mit der Gründung bekräftige der LSVD+, "dass Queerpolitik generationenübergreifend und intersektional gestaltet wird".

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Bei dem zweitägigen Verbandstag hatten 120 Mitglieder diverse Anträge beschlossen, etwa zum Schutz von queeren Menschen vor Hasskriminalität oder zur ökonomischen und sozialen Chancengleichheit von queeren Menschen. Dabei hatte der Verband auch Kritik an der Bundesregierung geübt (queer.de berichtete). (cw/pm)