"Heartstopper"-Film erscheint am 17. Juli

Gestern, 15:38h 3 Min.

Was vor genau vier Jahren mit einem schüchternen "Hi" in der Truham Grammar School begann, hat die Herzen einer ganzen Generation im Sturm erobert. Pünktlich zum Jubiläum der ersten Staffel von "Heartstopper" hat Netflix am Mittwoch das weltweite Release-Datum des lang ersehnten Finales "Heartstopper Forever" verkündet.



Nach drei erfolgreichen Staffeln mit 24 Folgen voller Schmetterlinge und tiefgreifenden Freundschaften wird das letzte Kapitel der Reise von Nick (Kit Connor) und Charlie (Joe Locke) mit einem Film-Special erzählt  und ab dem 17. Juli (einem Freitag) erfahren die Fans, wie es mit dem Paar weitergeht. Der Ernst des Lebens rückt unaufhaltsam näher, die beiden führen eine Fernbeziehung und stehen vor schwierigen Entscheidungen. Wird ihr gemeinsamer Weg hier enden oder beginnt ihre Geschichte jetzt erst richtig?



Auch die Geschichten von Tara (Corinna Brown), Darcy (Kizzy Edgell), Tao (William Gao) und Isaac (Tobie Donovan) und den Lehrern Mr. Farouk (Nima Taleghani) und Mr. Ajayi (Fisayo Akinade) sollen zu einem Abschluss gebracht werden. Für Autorin, Executive Producer und Schöpferin der Graphic Novels Alice Oseman ist der Film der perfekte Abschluss der "Heartstopper"-Saga. Im Interview mit dem Netflix-Blog Tudum erklärt sie: "Der Film wird sich mit Zeit, Erinnerung, Liebe, Schmerz, dem Wechsel der Jahreszeiten, Enden und Anfängen sowie dem Kernelement von 'Heartstopper' beschäftigen: der ganz gewöhnlichen Magie unseres Alltags."

Neue Schauspiel-Mum für Nick

Der Film war im letzten Juni und Juli in England gedreht worden (queer.de berichtete). Schon vorab war bekannt geworden, dass der Film nach der für den 2. Juli geplanten Veröffentlichung des letzten "Heartstopper"-Comicbands erscheinen soll (die kostenlose Webcomic-Version ist bereits zu ihrem Ende gekommen).



Alle Hauptdarsteller*innen kehren für das Finale zurück  bis auf Oscar-Gewinnerin Olivia Colman, die in den ersten beiden Staffeln Nicks Mutter darstellte, dann aber keine Zeit für die weitere Produktion fand. Sie wird im Film ersetzt durch die mehrfache BAFTA-Gewinnerin Anna Maxwell Martin. In einer noch ungenannten Rolle wird zudem die schwule Schauspiellegende Derek Jacobi zu sehen sein. Der schwule Regisseur Wash Westmoreland ("Colette") hat die Federführung von Euros Lyn (erste beiden Staffeln) und Andy Newbery (dritte) übernommen.

"Nick und Charlie sind unzertrennlich", schreibt Netflix über den Inhalt von "Heartstopper Forever". "Doch mit Nicks bevorstehendem Uni-Start und Charlies wachsender Eigenständigkeit in der Schule lastet die Realität einer Fernbeziehung auf beiden. Während sich Zweifel einschleichen, steht ihre Beziehung vor einer großen Bewährungsprobe. Auch ihr Umfeld erlebt die Höhen und Tiefen von Freundschaft und junger Liebe sowie die bittersüßen Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Die Frage bleibt: Kann die erste große Liebe wirklich für immer halten?" (cw)