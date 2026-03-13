Beste Laune bei "Der Teufel trägt Prada 2"-Europapremiere

Heute, 10:40h 3 Min.

Ein ikonischer Look jagt den nächsten: Die vier Hauptdarsteller*­innen von "Der Teufel trägt Prada 2" haben am Mittwochabend am Londoner Leicester Square die Europapremiere des Films gefeiert. Anne Hathaway (43), Meryl Streep (76), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) strahlten auf einem eigens aufgebauten, rund 200 Meter langen Catwalk.



Bereits am Montag hatte der Streifen in New York Weltpremiere gefeiert (queer.de berichtete). In London zeigten sich die vier Stars jetzt auffallend gelöst: Sie gaben geduldig Autogramme, posierten für Selfies mit Fans und brachen mehrfach in Gelächter aus  etwa an der Seite von Designerin Donatella Versace (70), die selbst einen Gastauftritt im Film hat und sichtlich gut gelaunt mit Hathaway vor den Fotografen posierte.

Liebe zum Detail

Beim Modefilm schlechthin zählten natürlich auch an diesem Abend die Outfits. Anne Hathaway entschied sich für ein trägerloses, figurbetontes Samtkleid von Versace in Dunkelblau mit verführerischen Cut-outs sowie Knöpfen- und Kragenapplikationen am Oberkörper, einem hohen Beinschlitz und Schleppe. Dazu trug die Andy-Sachs-Darstellerin einen hohen Pferdeschwanz.



Der Teufel hingegen trug natürlich Prada: Meryl Streep kombinierte, wie immer ganz im Farbschema des Films, einen seidigen roten Mantel mit weißer Bluse und schwarzer Hose zu roten Pumps und Sonnenbrille. Ein besonderer Hingucker war ihre kristallbesetzte Clutch in Form des berüchtigten "Runway"-Buches  jenes heiligen Objekts, das im ersten Film jeden Abend in ihr Haus gebracht wurde.



Emily Blunt setzte auf einen monochromen Look in Knallrot von Balenciaga aus einem ebenfalls trägerlosen, skulpturalen Oberteil mit ausladender Schleppe zu einer engen Hose. Stanley Tucci griff wie gewohnt zum klassisch-eleganten Anzug von Paul Smith.

Zweiter Auftritt des Abends im Streifenkleid

Damit war der Modemarathon aber noch nicht zu Ende. Für "A Night With Runway", ein Galaempfang im Anschluss an die Premiere auf den Stufen der National Gallery, zogen sich die Stars noch einmal um  ausnahmsweise ganz ohne Rot. Hathaway tauschte das Samtkleid gegen eine trägerlose, schwarz-weiß gestreifte Robe mit voluminösem Rock. Blunt erschien in einem halb-transparenten schwarzen Minikleid mit Spitze und Tutu und Streep in einem marineblauen Pailletten-Mantel.



Der Nachfolger des Kinohits von 2006 wird seit Wochen heiß erwartet  nicht zuletzt wegen der zahlreichen modischen Auftritte der Hauptdarsteller*innen. Der Film führt Hathaway, Streep, Blunt und Tucci zurück in die Welt von "Runway Magazine": Im Zentrum der Handlung steht das Wiedersehen von Journalistin Andy Sachs (Hathaway) und Modechefin Miranda Priestly (Streep) vor dem Hintergrund des Wandels in der Mode- und Medienbranche.



Auf dem roten Teppich sprach Hathaway gegenüber "People" über die Entwicklung, die sowohl sie selbst als auch ihre Filmfigur Andy Sachs in den vergangenen 20 Jahren durchgemacht haben. "Ich glaube, wir sind beide selbstbewusster geworden", sagte die Oscarpreisträgerin dem US-Magazin. Vor 20 Jahren habe Andy "wirklich alles richtig machen und ihre Chefin zufriedenstellen wollen". Heute dagegen wolle die Figur "sie selbst sein. Und damit kann ich mich identifizieren", so Hathaway weiter. Der Kinostart in Deutschland ist am 30. April. (spot/cw)