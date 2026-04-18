Trauer um Michael Tilson Thomas

Heute, 03:12h 1 Min.

Der bekannte US-Musiker Michael Tilson Thomas ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er sei zu Hause in San Francisco verstorben, teilte seine Sprecherin mit. Tilson Thomas war als Dirigent, Komponist und Pianist tätig. 2021 hatte er sich wegen eines Hirntumors operieren lassen und im Februar 2025 mitgeteilt, dass der Tumor zurückgekehrt sei.

Sein Ehemann starb im Februar

Während seiner Laufbahn leitete er verschiedene Orchester, etwa in Buffalo, Miami und auch im britischen London. Von 1995 bis 2020 war Tilson Thomas Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestra. 39 Mal wurde er für einen Grammy nominiert, zwölfmal gehörte er zu den Preisträgern.



Michael Tilson Thomas war eine der ersten weltweit bekannten Dirigenten-Persönlichkeiten, die offen homosexuell lebten. Erst im Februar war sein Ehemann Joshua Robison gestorben. Die beiden hatten sich als Orchestermitglieder zu Schulzeiten kennengelernt. Seit 1976 waren sie ein Paar, im Jahr 2014 heirateten sie. (cw/dpa)