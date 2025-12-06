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Vorstellung unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten

Neue Stiftung "Queeres Leben in Rheinland-Pfalz"

  • Heute, 08:24h 1 Min.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (Bild: SPD Rheinland-Pfalz)

In Rheinland-Pfalz nimmt eine neue Stiftung zur Förderung queeren Lebens ihre Arbeit auf. Die Stiftung "Queeres Leben in Rheinland-Pfalz" wird am 28. April 2026 in Mainz offiziell vorgestellt, wie die Initiator*­innen mitteilten. Die Schirmherrschaft übernimmt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).

Ziel der Stiftung ist es, die Lebensrealitäten queerer Menschen in Rheinland-Pfalz sichtbarer zu machen und ihre gleichberechtigte Teilhabe zu stärken. Der Vorstandsvorsitzende Joachim Schulte erklärte in einer Pressemitteilung, die Stiftung verstehe sich als Antwort auf zunehmende Versuche, die Gleichstellung queerer Menschen infrage zu stellen. Fortschritte bei Anerkennung und Gleichberechtigung seien vor allem durch das Engagement der Betroffenen selbst erreicht worden.

Bei der Präsentation in Mainz will der Stiftungsvorstand Vertreter*­innen aus Zivilgesellschaft, Politik und Kultur über die Arbeit informieren. Vorgestellt werden dabei auch drei geförderte Projekte aus Koblenz, Waldfischbach-Burgalben und Mainz.

Familienministerin Katharina Binz (Grüne) betonte zum Start, Vielfalt sei ein zentraler Bestandteil des demokratischen Zusammenlebens. Gerade in Zeiten zunehmender Anfeindungen sei es wichtig, Sichtbarkeit und Teilhabe queerer Menschen zu stärken.

Die Stiftung wurde den Angaben zufolge 2025 von queeren Menschen aus Rheinland-Pfalz gegründet. Sie will unter anderem lokale Initiativen unterstützen, Bildungs- und Beratungsangebote fördern, die Gesundheits­versorgung queersensibler gestalten sowie Projekte zur Geschichte queeren Lebens im Land sichtbar machen. (cw)

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