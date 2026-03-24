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Stellenausschreibung
Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in für Café Strich-Punkt
- Heute, 10:17h 2 Min.
Der Stuttgarter Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V. macht in den beiden Arbeitsbereichen "Café Strich-Punkt" und "Antihelden*" Bildungs-, Beratungs- und Präventionsarbeit zu den Themen Sexualitäten, Sexarbeit und sexualisierte Gewalt.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:
Mitarbeiter*in für die Anlauf- und Beratungsstelle "Café Strich-Punkt"
Das Café Strich-Punkt ist ein Angebot für Männer* und trans*Personen und umfasst eine Anlauf- und Beratungsstelle sowie (Hybride) Streetwork im Kontext von Prostitution und Sexarbeit. Das Café Strich-Punkt wird in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. geführt.
Stellenumfang
● 100% einer Vollzeitstelle (39 Wochenstunden)
● Der Stellenumfang ist aufteilbar auf 2 x 50%. Davon sind 50% Teil einer Elternzeitvertretung befristet bis zum 30.04.2027.
Aufgabengebiet
● Mitarbeit in der niedrigschwelligen Anlauf- und Beratungsstelle Café Strich-Punkt
● Streetwork an Szeneorten & Streetwork in digitalen Räumen
● (Psychosoziale) Einzelfallberatung und -begleitung
● Zusammenarbeit mit einem Ehrenamtsteam
● Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
Anforderungen
● Abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit oder vergleichbarer Abschluss
● Kenntnisse in den Bereichen Sexualpädagogik, Gesundheitsförderung (STI; HIV/AIDS) sowie niedrigschwelligem Arbeiten wünschenswert
● hohe Akzeptanz der Lebensrealitäten der Adressat*innen
● Bereitschaft, auch abends zu arbeiten
● Transkulturelle Kompetenzen
● Professioneller Umgang mit Nähe und Distanz
● Organisatorische, soziale und kommunikative Kompetenzen
● Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten und konzeptionellen Arbeiten
● Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
● Interesse und Engagement an der Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches und der Vereinsarbeit
Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, empathischen und offenen Team
● Regelmäßige themenspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
● Regelmäßige Teilnahme an Klein- und Gesamtteamsupervisionen
● Vergütung: AVR-W in Anlehnung an TVöD SuE, Entgeltgruppe 12
● Zuschuss zum Jobticket
● Zugang zu Corporate Benefits
Bewerbungsunterlagen und/oder Rückfragen bitte per E-Mail an:
Geschäftsleitung: Fabian Rosemann & Saskia Reichenecker
E-Mail:
Den möglichen Stellenumfang in der Bewerbung bitte mit angeben!
Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins:
www.verein-jugendliche.de
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