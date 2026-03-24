Stuttgart: Verein zur Förderung von Jugendlichen sucht Mitarbeiter*in für Café Strich-Punkt

Heute, 10:17h 2 Min.

Der Stuttgarter Verein zur Förderung von Jugendlichen e.V. macht in den beiden Arbeitsbereichen "Café Strich-Punkt" und "Antihelden*" Bildungs-, Beratungs- und Präventionsarbeit zu den Themen Sexualitäten, Sexarbeit und sexualisierte Gewalt.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



Mitarbeiter*in für die Anlauf- und Beratungsstelle "Café Strich-Punkt"



Das Café Strich-Punkt ist ein Angebot für Männer* und trans*Personen und umfasst eine Anlauf- und Beratungsstelle sowie (Hybride) Streetwork im Kontext von Prostitution und Sexarbeit. Das Café Strich-Punkt wird in Kooperation mit der AIDS-Hilfe Stuttgart e.V. geführt.



Stellenumfang

● 100% einer Vollzeitstelle (39 Wochenstunden)

● Der Stellenumfang ist aufteilbar auf 2 x 50%. Davon sind 50% Teil einer Elternzeitvertretung befristet bis zum 30.04.2027.



Aufgabengebiet

● Mitarbeit in der niedrigschwelligen Anlauf- und Beratungsstelle Café Strich-Punkt

● Streetwork an Szeneorten & Streetwork in digitalen Räumen

● (Psychosoziale) Einzelfallberatung und -begleitung

● Zusammenarbeit mit einem Ehrenamtsteam

● Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit



Anforderungen

● Abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit oder vergleichbarer Abschluss

● Kenntnisse in den Bereichen Sexualpädagogik, Gesundheitsförderung (STI; HIV/AIDS) sowie niedrigschwelligem Arbeiten wünschenswert

● hohe Akzeptanz der Lebensrealitäten der Adressat*­innen

● Bereitschaft, auch abends zu arbeiten

● Transkulturelle Kompetenzen

● Professioneller Umgang mit Nähe und Distanz

● Organisatorische, soziale und kommunikative Kompetenzen

● Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten und konzeptionellen Arbeiten

● Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

● Interesse und Engagement an der Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches und der Vereinsarbeit



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen, empathischen und offenen Team

● Regelmäßige themenspezifische Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

● Regelmäßige Teilnahme an Klein- und Gesamtteamsupervisionen

● Vergütung: AVR-W in Anlehnung an TVöD SuE, Entgeltgruppe 12

● Zuschuss zum Jobticket

● Zugang zu Corporate Benefits



Bewerbungsunterlagen und/oder Rückfragen bitte per E-Mail an:

Geschäftsleitung: Fabian Rosemann & Saskia Reichenecker

E-Mail:

Den möglichen Stellenumfang in der Bewerbung bitte mit angeben!



Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins:

www.verein-jugendliche.de