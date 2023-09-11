"Habe so viel zu geben": Barbara Schöneberger startet YouTube-Kanal

Heute, 11:49h 2 Min.

TV-Moderatorin Barbara Schöneberger (52) will auf YouTube durchstarten. Dort schreibt sie zu ihrem Kanal unter dem Namen "Schöneberger wird's nicht": "Ja, ihr seht richtig! Es ist passiert, wonach keiner gefragt hat: Barbara Schöneberger hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ab sofort findet ihr hier jeden Donnerstag ein neues Video von und mit Barbara Schöneberger." In gewohnt witziger Art fügt sie hinzu: "Wissenschaftliche Videos, fundierte Videoessays und knallharte Analysen erwarten euch hier nicht. Dafür nimmt Barbara Schöneberger euch mit hinter die Kulissen, sie kocht, bastelt, gärtnert und scheitert."



In einem kurzen Einführungsclip erzählt Barbara Schöneberger zudem, sie habe "so viel zu geben". Es sei viel in ihr, "was raus will". Sie verspricht außerdem, "ihr Innerstes nach außen kehren" zu wollen. Die bekannte Moderatorin erklärt zu ihrem Kanal weiter, es gebe fast keine Grenze: "Ich werde backen, basteln, Menschen empfangen, auf Reisen gehen, überall unterwegs sein".

Erster Beitrag führt Barbara Schöneberger nach Wien

In einem ersten Video zeigt Barbara Schöneberger den Fans ihre Kleiderkammer in ihrem Keller, wo sie Outfits für die ORF-Shows "Wir sind Song Contest" sucht. Sie zeigt den Zuschauer*innen verschiedene Kostüme, die sie bereits auf der Bühne getragen hat, darunter das Kleid, in dem sie mit Superstar Robbie Williams (52) bei einem Event geplaudert hatte. Außerdem lässt sich die Moderatorin zu dem Auftritt für die ORF-Sendung in Wien begleiten, gibt Einblicke in Proben und ihre Vorbereitungen in der Maske.



Bald ist Barbara Schöneberger auch wieder an anderer Stelle zu sehen. Die "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin gehört zur Besetzung der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing", wie Prime Video verkündete. Die sechs neuen Folgen sind ab dem 14. Mai verfügbar. (spot/cw)