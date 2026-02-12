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Département Rhône

Symbolbild (Bild: tima-miroshnichenko / pexels)

In Frankreich ist ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden, der einen Anschlag auf Juden oder Homo­sexuelle geplant haben soll. Wie die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wird gegen den Jugendlichen, der vor einer Woche im Département Rhône festgenommen wurde, wegen "Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zur Vorbereitung eines oder mehrerer Verbrechen gegen Personen" ermittelt. An den Ermittlungen ist auch der französische Inlandsgeheimdienst beteiligt.

Der Jugendliche wollte nach Angaben der Staatsanwaltschaft "als Märtyrer sterben" und "eine Gewalttat gegen die jüdische oder die homo­sexuelle Gemeinschaft" begehen. Der Anwalt Gianni de Georgi, der den Beschuldigten vertritt, sagte der Nachrichtenagentur AFP, sein Mandant brauche "vor allem psychologische Betreuung".

In Frankreich werden nach Angaben von Anti-Terror-Staatsanwalt Olivier Christen seit einigen Jahren immer öfter Terrorermittlungen gegen jugendliche Verdächtige eingeleitet. Im Februar waren in Nordfrankreich zwei Jugendliche festgenommen worden, die eine "Faszination" für Dschihadisten bekundet hatten und nach eigener Aussage einen Anschlag auf ein Einkaufszentrum oder einen Konzertsaal begehen wollten. (cw/AFP)

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