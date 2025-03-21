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Kurzfilm aus dem "Findet Nemo"-Universum

Ellen DeGeneres bestätigt: Sie leiht Dory erneut ihre Stimme

Ellen DeGeneres kehrt zu Pixar zurück: Sie spricht in einem neuen Kurzfilm aus dem Universum von "Findet Nemo" erneut die vergessliche Doktorfischdame Dory. Es ist ihr erstes größeres Projekt seit September 2024.


Im Kinofilm "Finding Dory" (deutscher Titel: "Findet Dorie!") machte sich die vergessliche Dorie auf die Suche nach ihren Eltern  und ging dabei selbst verloren (Bild: Disney / Pixar)
  • Heute, 12:30h 2 Min.

Ellen DeGeneres (68) schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle ihrer bekannten Animationsfigur Dory. Wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, wird die lesbische Komikerin und Moderatorin die vergessliche Doktorfischdame Dory in einem neuen Pixar-Kurzfilm aus dem Universum von "Findet Nemo" sprechen. Auf Instagram bestätigte DeGeneres die Rückkehr selbst, indem sie den Artikel teilte und mit den Worten "Ich freue mich darauf" kommentierte.

Konkrete Details zu dem Projekt halten Pixar und Disney bislang unter Verschluss. Weder zur Handlung noch zu weiteren Sprecher*innen oder einem Veröffentlichungstermin gibt es Angaben. Laut dem Branchenmagazin befindet sich der Kurzfilm erst am Beginn der Produktion.

Erstes größeres Projekt seit dem Comedy-Special


Ellen DeGeneres spricht wieder Dory (Bild: Toglenn / wikipedia)

Für DeGeneres ist die Rückkehr als Dory das erste größere Projekt seit ihrem Netflix-Special "For Your Approval" vom September 2024. Im Juli 2025 hatte die ehemalige Talkmasterin in einem BBC-Interviewangedeutet, sich neuen Aufgaben zuwenden zu wollen. "Ich möchte Spaß haben, ich möchte etwas tun. Ich liebe zwar meine Hühner, aber ich langweile mich ein wenig", erklärte DeGeneres damals.

Die Komikerin lebt seit Ende 2024 zusammen mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (53) auf dem englischen Land (queer.de berichtete). Wie "People" im Februar 2026 berichtete, plant das Paar inzwischen, seine Zeit zwischen Großbritannien und einem neu erworbenen Anwesen im kalifornischen Montecito aufzuteilen (queer.de berichtete). Eine Insider-Quelle erklärte dem Magazin, de Rossi und DeGeneres hätten "das kalifornische Wetter und die Pferdeszene vermisst".

"Findet Nemo" wurde zum Box-Office-Phänomen

Die Figur der Dory zählt seit dem ersten "Findet Nemo" zu den beliebtesten Charakteren des Pixar-Studios. Der Animationsfilm war 2003 in die Kinos gekommen und entwickelte sich laut "Box Office Mojo" zum kommerziell erfolgreichsten Film des Jahres an den US-Kinokassen. Bei den 76. Academy Awards wurde er zudem mit dem Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Im Mittelpunkt steht der überfürsorgliche Clownfisch Marlin, der durch den Ozean reist, um seinen verlorenen Sohn Nemo zu finden.

Die Resonanz auf Dory war so groß, dass Pixar 2016 mit "Findet Dory" einen eigenen Spielfilm rund um den Doktorfisch nachlegte. Darin macht sich die Figur auf die Suche nach ihren lange vermissten Eltern. Der Film spielte laut "Box Office Mojo" weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein. (cw/spot)

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