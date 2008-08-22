Heute, 14:57h 3 Min.

Mark Medlock (47) kehrt ins Musikgeschäft zurück. Via Instagram kündigte sein Manager, Markus Krampe (55), an, dass der schwule "DSDS"-Sieger von 2007 wieder auf die Bühne gehen werde. "Jetzt darf ich's euch endlich verraten. Ich bin unheimlich stolz darauf, diesen unfassbar talentierten Sonnenschein nach über einem Jahrzehnt wieder auf Deutschlands Bühnen zurückzubringen [...] Ich freue mich auf die gemeinsame Reise."



Wenig später meldete sich Mark Medlock persönlich und von den Reaktionen überwältigt bei seinen Follower*innen auf Instagram: "Erstmal alles verdauen und einkaufen gehen. Ihr seid alle total irre. Hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen freuen, dass ich wieder auf die Bühne gehe", schreibt er zu einem Foto, das ihn strahlend in einem Auto zeigt. Markus Krampe habe jetzt den Job mit den Bühnen in der Hand und sein neuer Produzent müsse liefern, fügt er hinzu.



Festivals statt Dauerstress



Damit ist es offiziell: Nach Jahren weitgehender Funkstille arbeitet Medlock an einem neuen Album und plant Auftritte bei Festivals. Der "Bild"-Zeitung sagte er dazu: "Ich werde nun viel bewusster mit meiner Energie und mir umgehen. Ich werde nicht mehr alles mitmachen, nur weil es möglich ist und andere Menschen das wollen", so der Musiker und Maler. "Diesmal möchte ich die Dinge mit Bedacht angehen. Schritt für Schritt, mit Gefühl und mit einer klaren Haltung." Deshalb plant er nur ausgewählte Konzerte und Festival-Auftritte.

Klare Worte über das Verhältnis zu Dieter Bohlen

Eines steht für ihn dabei allerdings auch fest: Dieter Bohlen (72), der ihn einst zum Star machte, wird bei diesem Kapitel nicht mehr dabei sein. Bis 2011 hatten Medlock und der Pop-Titan eng zusammengearbeitet, bevor sich beide Seiten einvernehmlich trennten. Heute ist von der einstigen Erfolgspartnerschaft nicht mehr viel übrig. "Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu Dieter", sagte Medlock.



Die gemeinsame Zeit will der Sänger trotzdem nicht schlechtreden. Er beschreibt sie als intensiv und erfolgreich, blickt aber inzwischen in eine andere Richtung: "Für mich beginnt jetzt eine neue Ära, mit einem neuen Fokus und neuen Wegen."

Vom Publikumsliebling zum Privatier auf Sylt

Medlock hatte 2007 als erster offen schwuler Sänger die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Mehrere Nummer-eins-Hits, Fernsehauftritte, Musikpreise sowie Gold- und Platin-Auszeichnungen folgten. Er sorgte aber immer wieder mit rüpelhaftem Verhalten für Skandale. Bei einer Umfrage im Jahr 2008 führte der Sänger die Liste der Promis an, die das Bild der Homo- und Bisexuellen negativ beeinflusst haben (queer.de berichtete).



Vor über zehn Jahren zog sich der gebürtige Frankfurter weitgehend aus dem Showgeschäft zurück und baute sich auf Sylt ein Leben als Privatier auf. Neben der Musik wandte er sich auch dem Malen zu. (cw/spot)