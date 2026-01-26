Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57735

Fusion

Queere Communitys in NRW bündeln ihre Kräfte

Die beiden Landesverbände Queeres Netzwerk NRW und Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW beschlossen am Samstag auf simultan abgehaltenen Mitgliederversammlungen jeweils einstimmig ihre Fusion.


Vorstand und Geschäftsführung Queeres Netzwerk NRW (Bild: Queeres Netzwerk NRW)

  • Heute, 15:33h 2 Min.

Im Rahmen von zwei simultan abgehaltenen Mitgliederversammlungen wurde am Samstag in der Alten Feuerwache in Köln Geschichte geschrieben: Einstimmig wurde die Fusion der beiden Landesverbände Queeres Netzwerk NRW und Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW (NGVT* NRW) besiegelt. Nach der Fusion des Queeren Netzwerks NRW mit der LAG Lesben NRW im Jahr 2023 ist die Fusion mit dem NGVT* NRW ein weiterer bedeutender Meilenstein für die queeren Communitys in Nordrhein-Westfalen

Die Interessen und Bedarfe der trans und nichtbinären Communitys werden innerhalb des Queeren Netzwerks NRW künftig in Form eines "Besonderen Organs" vertreten. Natascha Zimmermann (Vorstand NGVT* NRW) wechselt mit sofortiger Wirkung in den Vorstand des Queeren Netzwerks NRW. Die insgesamt 18 von den 28 Mitgliedsgruppen des NGVT* NRW, die bislang noch nicht Mitglieder des Queeren Netzwerks NRW waren, wechseln ebenfalls mit sofortiger Wirkung unter das Dach des Queeren Netzwerks NRW.

- Werbung -

"Entscheidender Schritt zur Stärkung queerer Communitys"

"Die 2025 veröffentlichte Lebenslagenstudie 'Queer durch NRW' macht deutlich: Trans*, inter* und nichtbinäre Menschen sind in besonderem Maß von Hass und Gewalt betroffen. Umso wichtiger sind Geschlossenheit und eine starke Interessenvertretung", erklärte Natascha Zimmermann. "Mit der Fusion mit dem Queeren Netzwerk NRW bündeln wir Kräfte  und verleihen den Stimmen der Trans*-Communitys in Nordrhein-Westfalen mehr Gewicht und Durchsetzungskraft!"

"Diese Fusion ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung queerer Communitys", meinte auch Vorstandskollege Patrick Orth. "Denn so unterschiedlich sie sind, verbinden sie gemeinsame Ziele: Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Sichtbarkeit und Akzeptanz. Gemeinsam werden wir diese Anliegen künftig mit noch mehr Nachdruck in Politik und Mehrheitsgesellschaft einbringen." (cw/pm)

Links zum Thema:
» Homepage Queeres Netzwerk NRW

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen
20.04.26 | Meilenstein erreicht
100 Mitgliedsgruppen im Queeren Netzwerk NRW
19.03.26 | LADG
NRW legt Landesgesetz zu Anti­diskriminierung vor
14.03.26 | Rückzug auf Raten
Ex-Ministerin Paul tritt bei der NRW-Wahl 2027 nicht mehr an
24.02.26 | Lars Tönsfeuerborn
"Prince Charming"-Sieger will in den NRW-Landtag
27.01.26 | Nordrhein-Westfalen
Gleichstellungsministerin Josefine Paul zurückgetreten
26.01.26 | Nordrhein-Westfalen
Mehr Leichen missbraucht? Haftbefehl gegen 39-Jährigen
-w-
Neu auf queer.de
Elijah Blue Allman
Cher scheitert mit Antrag auf Vormundschaft für ihren Sohn
Fusion
Queere Communitys in NRW bündeln ihre Kräfte
Ohne Dieter Bohlen
Mark Medlock kündigt Bühnen-Comeback an  Reaktion überwältigt ihn
Sie sollen seine "Soldaten" gewesen sein
Vorwürfe gegen Michael Jackson: Darum schwieg seine "zweite Familie"
Kurzfilm aus dem "Findet Nemo"-Universum
Ellen DeGeneres bestätigt: Sie leiht Dory erneut ihre Stimme
Buchtipp
Bibel-Gesänge und triefend nasse Rugby-Körper
Preisverleihung Ende Mai
Sieben queere Produktionen gewinnen Peabody-Award
Buchtipp
Wie der trans Aktivismus Mitte der 1980er Jahre seine Fahrt aufnahm