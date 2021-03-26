Dragking-Kollektiv erhält Rosa-Courage-Preis 2026

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Ein Mitglied des Dragking-Kollektivs König (Bild: Kai Hamberg)

Das Berliner Dragking-Kollektiv König erhält in diesem Jahr den renommierten Rosa-Courage-Preis. Das berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung". Die Auszeichnung wird zum 35. Mal verliehen. Das von Buba Sababa gegründete Dragking-Kollektiv veranstaltet seit 2019 Dragshows und Workshops.



"Drag hat auch immer eine politische Dimension", erklärte Ann-Cathrin Röttger vom Vorstand des Vereins Gay in May zur Preisverleihung. Nicht nur, weil diese Kunstform den Blick auf fluide Geschlechterrollen weite, sondern auch, weil Drag-Performer*­innen zum Feindbild der rechten Szene geworden seien. Zudem solle der Preis auch Menschen ehren, die nicht unmittelbar in der Öffentlichkeit stehen. "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir nicht nur Prominente auszeichnen wollen, die dem Preis Strahlkraft verleihen", so Röttger gegenüber der Lokalzeitung.



Der Rosa-Courage-Preis wird seit 1992 jährlich im Rahmen des mittlerweile ältesten queeren Festivals in Deutschland Gay in May verliehen. Preisträger im vergangenen Jahr war Sven Lehmann, der damalige Queer­beauftragte der Bundes­regierung. Die Preisverleihung an das Dragking-Kollektiv König erfolgt in Kooperation mit der Stadt Osnabrück am Donnerstag, den 30. April 2026 um 18 Uhr im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses. (mize)