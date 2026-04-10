queer.de sucht freie Autor*­innen

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  • Heute, 12:35h 2 Min.

Die queer.de-Redaktion sucht zur Ausweitung und qualitativen Stärkung der Berichterstattung

freie Journalist*innen.

Unterstützung benötigen wir vor allem in der tagesaktuellen Berichterstattung aus Politik und Community (Themenvergabe in der Regel am Morgen, Textabgabe am frühen Nachmittag). Wir wünschen uns eine regelmäßige und langfristige Zusammenarbeit, gerne an festen Tagen.

Darüber hinaus sind wir interessiert an nicht-tagesaktuellen Beiträgen für die folgenden Ressorts bzw. Themenbereiche:
● Politik (Hintergrundberichte, Analysen, Kommentare, Interviews)
● Kultur & Musik (Interviews, Theaterkritiken, CD-Besprechungen)
● Film- und Serienkritiken (TV, Streaming, Kino, DVD)
● Buchkritiken (Belletristik wie Sachbuch)
● Trends und Debatten auf TikTok & Co.
● Partnerschaft/Sexualität (Ratgeber)
● Gesundheit/HIV
● Lifestyle (Mode, Wohnen, Körperpflege)
● Reiseberichte und -reportagen
● Videocontent

Auch an überregional relevanten Berichten aus Berlin und anderen Großstädten sind wir interessiert. Für eine vielfältigere Berichterstattung wollen wir insbesondere lesbischen und trans Stimmen gezielt mehr Raum bieten.

Unsere freien Mitarbeiter*innen sollten sattelfest in der jeweiligen Materie sein, ihr journalistisches Handwerkszeug beherrschen und Erfahrungen im Online-Journalismus gesammelt haben. Wir erwarten eine flotte Schreibe, schnelles Arbeiten bei aktuellen Themen und die Bereitschaft, zu unseren vergleichsweise bescheidenen Honorarsätzen tätig zu sein (pauschal 50 Euro pro Beitrag, 75 Euro pro Interview, für aufwändige Recherchen ist nach Vereinbarung mehr möglich). Wir vergeben Auftragsarbeiten, am liebsten sind uns jedoch eigene Themenvorschläge.

Kurzbewerbungen mit Arbeitsproben bitte per E-Mail an Herausgeber und Geschäftsführer Micha Schulze: m.schulze@queer.de.

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