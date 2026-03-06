Britney Spears in Entzugsklinik: Ex Sam Asghiri findet es "großartig"

Heute, 12:44h 2 Min.

Sam Asghari (32) stellt sich hinter seine Ex-Frau Britney Spears (44). Der Schauspieler reagierte gegenüber dem US-Promiportal "TMZ" erstmals öffentlich auf die Entscheidung der Sängerin, sich freiwillig in eine Entzugsklinik zu begeben. "Ich finde das großartig", so Asghari. "Alles, was mit Heilung und guten Dingen zu tun hat", sei zu begrüßen.



"Solange die Person selbst die Kontrolle darüber hat, ist das alles großartig", fuhr Asghari fort  und spielt damit offenbar auf die Vormundschaft an, aus der sich Spears während der Beziehung mit ihm nach 13 Jahren herausgeklagt hatte. Die Nachfrage, ob das Ex-Paar seit der Einweisung Kontakt hatte, verneinte Asghari.

Freiwillige Einweisung nach Festnahme

Am 4. März war Britney Spears am Steuer ihres schwarzen BMW 430i in Ventura, Kalifornien, festgenommen worden (queer.de berichtete). Wie ein Sprecher der California Highway Patrol gegenüber dem "People"-Magazin erklärte, war der Wagen zuvor wegen einer "erratischen Fahrweise mit hoher Geschwindigkeit" gemeldet worden. Bei der Verkehrskontrolle zeigte die Musikerin demnach Anzeichen von "Beeinträchtigung" und wurde wegen des Verdachts festgenommen, unter dem Einfluss einer Kombination aus Drogen und Alkohol gefahren zu sein. Am Morgen darauf kam sie wieder frei.



Eine Sprecherin der Grammy-Gewinnerin sprach damals gegenüber dem Magazin von einem "bedauerlichen Vorfall", der "völlig inakzeptabel" sei. Spears werde "die richtigen Schritte einleiten", hoffentlich sei dies der Auftakt zu einer "längst überfälligen Veränderung" in ihrem Leben. Am 12. April wurde dann bestätigt, dass der Popstar sich freiwillig in eine Therapieeinrichtung begeben hat (queer.de berichtete).

"Jeder verdient Privatsphäre"

Bereits zur Festnahme hatte sich Sam Asghari geäußert. Gegenüber "Fox News" sagte er Anfang März: "Wenn es darum geht, dass Menschen Fehler machen  das kann ich nachvollziehen." Zugleich appellierte der "Traitors"-Darsteller an die Medien: "Ich denke, jeder verdient Privatsphäre. Und ich hoffe, die Presse hat aus der Vergangenheit gelernt und gibt ihr die Privatsphäre, die sie braucht."



Asghari und Spears hatten sich 2016 kennengelernt und im Juni 2022 geheiratet. Im Juli 2023 folgte die Trennung, im Mai 2024 wurde die Scheidung rechtskräftig. Der 32-Jährige hatte danach mehrfach betont, nie ein böses Wort über seine Ex-Frau verlieren zu wollen. (cw/spot)