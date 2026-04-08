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Im ZDF-Streamingportal und im Mai im TV

Michael Jackson: Neue vierteilige Doku über den "Jahrhundert-Prozess"

Über die Jahrzehnte hat es mehrfach schwere Anschuldigungen gegen Michael Jackson gegeben. Eine neue Dokumentation widmet sich jetzt unter dem Titel "Michael Jackson  Der Jahrhundert-Prozess" einem Verfahren in den 2000er Jahren.


Michael Jackson mit Bodyguards und Anwälten vor dem Gerichtsgebäude (Bild: ZDF / AP / Aaron Lambert)

  • Heute, 13:23h 2 Min.

Mehrfach wurden zu Lebzeiten von Michael Jackson (1958-2009) und auch danach Vorwürfe wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch gegen den King of Pop erhoben  zuletzt etwa in einer neuen Klage, die Anfang des Jahres von vier Geschwistern eingereicht wurde (queer.de berichtete). Eine vierteilige Dokumentation, die ab sofort im ZDF-Streamingportal zu sehen ist, widmet sich einem Prozess aus den 2000ern, in dem Jackson freigesprochen wurde.

Die Doku von Gillian Pachter trägt den Titel "Michael Jackson  Der Jahrhundert-Prozess". Sie stützt sich laut einer Pressemitteilung auf Gespräche mit Insider*innen, unveröffentlichte Tonaufnahmen sowie neues Filmmaterial. In der ersten Folge "King of Pop" geht es unter anderem darum, wie es überhaupt zu dem Prozess gekommen ist.

Von den Anschuldigungen bis zum Freispruch

In den weiteren Folgen "Was geschah in Neverland", "Unter Anklage" und "Vor Gericht" werden etwa der erste Gerichtstermin im Jahr 2005, der Freispruch und auch frühere Vorwürfe thematisiert. Im TV wird die Dokumentation ebenfalls zu sehen sein. Am 12. Mai zeigt ZDFinfo alle vier Folgen ab 01:15 Uhr.

Die Anschuldigungen gegen den verstorbenen King of Pop haben zuletzt erneut im Rahmen der Veröffentlichung des neuen Biopics "Michael" von Regisseur Antoine Fuqua (60) viel Beachtung gefunden. Die Klage aus diesem Jahr wurde von vier Geschwistern der Cascio-Familie, die sich einst als "zweite Familie" des verstorbenen Weltstars zeigte, eingereicht.

Sowohl der Sänger als auch seine spätere Nachlassverwaltung haben sämtliche Vorwürfe stets bestritten. Marty Singer, Anwalt des Jackson-Nachlasses, erklärte über die neue Klage laut "New York Times", dass es sich um einen "verzweifelten Versuch, an Geld zu kommen" handle. (cw/spot)

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