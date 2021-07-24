"The Big Bang Theory": Starttermin für Ableger um Stuart steht fest

Heute, 09:18h 2 Min.



Stuart (Kevin Sussman) in einer "Big Bang Theory"-Szene mit Sheldon (Jim Parsons) (Bild: CBS)

Der nächste Ableger im "The Big Bang Theory"-Universum kommt schon in wenigen Monaten. Auf der Messe CCXP in Mexico City gaben die Stars um Kevin Sussman (55) laut Medienberichten bekannt, dass "Stuart Fails to Save the Universe" im Juli dieses Jahres startet. Ein konkretes Datum innerhalb des Monats nannten sie allerdings nicht. Der Ableger soll beim Streamingdienst HBO Max laufen.



Parallel zur Ankündigung auf der Comic Con in Mexiko veröffentlichte HBO Max auf Instagram die ersten Fotos zu "Stuart Fails to Save the Universe". Neben Kevin Sussman sind darauf die aus "Big Bang Theory" bekannten Darsteller Lauren Lapkus, Brian Posehn und John Ross Bowie zu sehen. Die Hauptdarsteller aus der Mutterserie wie Jim Parsons oder Johnny Galecki fehlen auf den Fotos. Ihre Figuren werden im Ableger nur am Rande auftauchen.



Zu den Bildern stellte HBO Max die offizielle Zeile zu "Stuart Fails to Save the Universe". "Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versuch es in einem anderen Multiversum", lautet sie.



Darum geht es in "Stuart Fails to Save the Universe"



"Stuart Fails to Save the Universe" bringt zum ersten Mal einen Science-Fiction-Aspekt in den "Big Bang Theory"-Kosmos. Im Mittelpunkt steht der titelgebende Comicbuchverkäufer Stuart Bloom. Er zerstört versehentlich ein Gerät, das die Physiker Sheldon (Parsons) und Leonard (Galecki) gebaut haben. Dadurch löst er die Apokalypse aus.



Nun muss Stuart die Welt retten. Dafür reist er mit Freundin Denise (Lapkus), seinem Geologen-Kumpel Bert (Posehn) und dem Quantenphysiker Barry Kripke (Bowie) durch diverse Multiversen. Er stößt dabei auf alternative Versionen von aus "The Big Bang" bekannten Figuren.

Nächster Ableger von "The Big Bang Theory"

Ein weiteres Spin-off von "The Big Bang Theory" wurde bereits im Frühjahr 2023 angekündigt. Im Herbst 2024 stand dann fest, dass Stuart Bloom im Fokus stehen wird. Die Dreharbeiten begannen im September 2025 und endeten im Februar 2026.



"Ich wollte etwas Radikales machen, das mich aus meiner Komfortzone herausführt. Etwas, das die Charaktere von 'The Big Bang Theory' geliebt, gehasst und darüber gestritten hätten, sagte "Big Bang Theory"-Schöpfer Chuck Lorre im Sommer 2025.



"Stuart Fails to Save the Universe" ist nach "Young Sheldon" der zweite Ableger von "The Big Bang Theory". "Young Sheldon" hat wiederum das Spin-off "Georgie & Mandy" hervorgebracht. (spot/cw)