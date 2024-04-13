Tragödie in Rio: Arbeiter stirbt vor Shakira-Show

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  • Heute, 12:41h 2 Min.

Rio de Janeiro

Shakira soll am Samstag in Rio auftreten (Bild: Marcello Casal Jr/Agência Brasil / wikipedia)

Wenige Tage vor dem geplanten Gratis-Konzert von Pop-Superstar Shakira (49) an der Copacabana ist beim Bühnenaufbau ein Arbeiter ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr des Bundesstaats Rio de Janeiro (CBMERJ) laut "G1" mitteilte, geriet der Techniker am Sonntag in eine Hebevorrichtung und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Kollegen befreiten den Mann, der umgehend in eine Klinik gebracht wurde, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Der Konzertveranstalter Bonus Track bestätigte den Todesfall in einer Stellungnahme. "Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe vor Ort, und die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert, um den Verletzten ins Krankenhaus zu transportieren. Leider ist der Techniker im Krankenhaus verstorben", hieß es darin. Über die genaue Unfallursache machten die Behörden zunächst keine Angaben. Augenzeug*­innen berichteten von tumultartigen Szenen am Strand. Ein Augenzeuge schilderte laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun", er habe plötzlich Menschen weglaufen sehen. Anschließend habe die Konstruktion am Boden gelegen und Helfer hätten einen Mann unter den Trümmern hervorgezogen.

Wochenlange Vorbereitungen am berühmten Strand

An der Bühne wird seit Wochen gebaut. Der Sandstrand der Copacabana zählt zu den prominentesten Open-Air-Locations weltweit, große Konzerte sind dort längst zum Wirtschaftsfaktor für die Stadt geworden. Auch Madonna (67) und Lady Gaga (40) hatten an selber Stelle im Rahmen von "Todo Mundo no Rio" ein Millionenpublikum angezogen. Laut "CNN Brasil" wird die Shakira-Show vor Ort auch unter dem Motto "Shakicabana" gehandelt. Wie "G1" zudem berichtete, wird Shakiras Bühnenkonstruktion die Bühnen von Madonnas und Lady Gagas Strandkonzerten übertreffen.

Shakira soll am kommenden Samstag bei freiem Eintritt vor der Skyline von Rio auftreten. Erwartet werden Fans aus ganz Lateinamerika und darüber hinaus. Der Auftritt ist Teil ihrer Welttournee "Las Mujeres Ya No Lloran"  zu Deutsch "Frauen weinen nicht mehr". Bei Instagram verspricht Shakira "Gastkünstler, neue Kostüme, Songs, die ihr lieben werdet. Ich kann es kaum erwarten, dort zu sein." (spot/cw)

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