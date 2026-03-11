Frankreich: Schwuler Ex-Premier erzählt von Coming-out gegenüber sterbendem Vater

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Der frühere französische Premierminister Gabriel Attal ist in seinem kürzlich veröffentlichten Memoiren "En homme libre" (Amazon-Affiliate-Link ) auch auf private Herausforderungen eingegangen, denen er als homosexueller Mann gegenüberstand. Besonders eindrücklich schildert Attal in dem 300-seitigen Werk den Moment, in dem er sich gegenüber seinem sterbenden Vater geoutet hat.



Laut französischen Medienberichten erzählt der 37-jährige liberale Politiker, dass er ihm nur wenige Stunden vor dessen Tod im Jahr 2015 sagte, er habe sich "in einen Jungen verliebt". Attal war damals 26 Jahre alt.



Wörtlich erklärt Attal: "In meinem Kopf quälte mich eine Frage: Sollte ich mit ihm sprechen? Sollte ich ihm sagen, was ich für Stéphane, einen Mann, empfand und dass sein einziger Sohn schwul ist? Wenn ich auch nur eine Stunde zu lange mit der Entscheidung wartete, drohte das Schicksal an meiner Stelle zu entscheiden."

"Ich sah nur Liebe"

Er habe sich entschieden, ehrlich gegenüber seinem Vater zu sein: "Ich erinnere mich noch sehr genau an jedes Wort unseres Gesprächs. Ich unterbrach eine Unterhaltung, holte tief Luft und sagte mit tonloser Stimme: 'Papa, ich wollte dir sagen ich habe mich in einen Jungen verliebt.' Die folgende Sekunde war die längste meines Lebens. Mit angehaltenem Atem suchte ich in seinem Blick nach einer Reaktion. Ich sah nur Liebe. Er drehte sich zu mir, lächelte mich an und sagte: 'Endlich sprichst du mit mir darüber! Ich hoffe sehr, dass ich dieses Wochenende entlassen werde, damit du ihn mir vorstellen kannst und wir am Sonntag gemeinsam mit ihm zu Hause Hähnchen essen.'" Dieses Treffen fand nie statt. Am Tag nach dem Coming-out verstarb Attals Vater. Der spätere Spitzenpolitiker schreibt, er habe dessen Tod "nie wirklich überwunden".



Attal zeichnet in seiner für französische Verhältnisse ungewöhnlich offenen Biografie kein idealisiertes Familienbild: Sein Vater wird als liebevoll, aber auch von Suchtproblemen  Glücksspiel, Drogen  geprägt beschrieben, was die Familie stark belastet habe.



Außerdem spricht der 37-Jährige offen über seine Beziehung zu Stéphane Séjourné, dem heutigen EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen. Im Buch wird diese Beziehung als zentrale Liebesgeschichte dargestellt. Attal bezeichnet Séjourné als "Liebe seines Lebens" und thematisiert auch Herausforderungen  etwa den schwierigen Weg zu einer möglichen Familiengründung als schwules Paar. Die beiden hatten sich 2017 verpartnert, aber sechs Jahre später wieder scheiden lassen.



Parallel dazu dokumentiert Attal die massive homophobe Hasswelle, die ihn  besonders nach seinem Coming-out und seiner Zeit als Premier  in sozialen Netzwerken traf: von Beleidigungen bis hin zu Drohungen. Diese Erfahrungen nutze er, um auf strukturelle Queerfeindlichkeit aufmerksam zu machen.

Will Attal in den Élysée-Palast?

Attal war von Januar bis September 2024 französischer Premierminister  als erster offen schwuler Mann (queer.de berichtete). Inzwischen ist er Partei- und Fraktionschef von Rennaissance, der Partei von Präsident Emmanuel Macron.



Laut Politikwissenschaftler*innen schrieb Attal das Buch auch, um sich für zukünftige Wahlen zu positionieren: So gilt es als wahrscheinlich, dass er sich für die Präsidentschafts-Direktwahl im April 2027 bewerben wird. Politisch setzte er sich dabei auch zuletzt von Macron ab und kritisierte etwa dessen als zu zentralistisch kritisierten Führungsstil. Sein Buch wird als Versuch interpretiert, die Kontrolle über seine eigene Lebensgeschichte zu behalten. (cw)