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Der schwule Berliner Autor Sirko Salka hat Ende April seinen ersten Gedichtband "Brennstoff im Blut" (Amazon-Affiliate-Link ) veröffentlicht, der faszinierende Einblicke in die vielschichtigen Facetten des urbanen Lebens verspricht.



"Der Titel erweckt Bilder von starker Leidenschaft, Intensität und elementarer, beinahe animalischer Energie  alles Dinge, von denen ich gerne mehr hätte", sagt Sirko Salka. In seinen Gedichten und Liedern thematisiert er die Suche nach dem Kick, nach dem kleinen Glück, das in jedem Augenblick zu einem unerwarteten Happy End führen kann.

Vom lapidaren Aphorismus bis zum lustvollen Absturzgedicht



"Brennstoff im Blut" ist am 28. April 2026 im Eigenverlag Edition Salka erschienen

Mit einem feinen Gespür für Humor und einem Hauch Ironie legt Salka mikroskopische Beobachtungen des Alltags offen und lässt verloren geglaubte Begegnungen und Abenteuer des Nachtlebens lebendig werden.



Emotional wird es, wenn der Autor persönliche Einblicke gewährt, wie etwa den frühen Verlust seines Vaters.



Vom lapidaren Aphorismus bis zum lustvollen Absturzgedicht  Sirko Salka zieht in "Brennstoff im Blut" alle Register der Poesie-Kunst. Mit einem Streifzug durch die Gefühlswelten des Autors wird die Klaviatur des Lebens munter rauf- und runter gespielt  saukomisch, mandelbitter, pfirsichsanft und gewitterstürmisch.



Das titelgebende Gedicht "Brennstoff im Blut" zum Beispiel zelebriert Leidenschaft in ihrer rohsten Form:

Brennstoff im Blut



Nie gekannte Emotionen,

die verfrühten Explosionen,

in uns kocht die Glut

Tausend Blitze  Geisteskurzschluss

Fleisches Spitze  heißer Sturzflug

Brennstoff im Blut

Flieg mit mir durchs Land der Lüste,

Fantasie

Du bist alles, was jetzt zählt:

Mon doux parvenu

Spürst du die Macht,

sei mein Magier heut Nacht

Vollende sie nie:

Je t'aime mon ami

Zelebrierter Magnetismus,

ungenierter Synergismus,

Rauschen im Fluss

Liebesregen hält dich munter

Unsre Welt

treibt neue Wunder,

Insel der Lust

Flieg mit mir durchs Land der Liebe,

Fantasie

Du bist alles, was jetzt zählt:

Mon doux parvenu

Spürst du die Macht,

sei mein Meister heut Nacht

Vollende sie nie:

Je t'aime mon ami

Das Gedicht "Ferne Sterne" wiederum beschreibt in poetischer Eleganz die Verschmelzung zweier Menschen, die sich in interstellarer Energie verbunden fühlen. "Sonnenallee" fängt die raue Schönheit des pulsierenden Lebens ein und wird zur Hymne der Vielfalt in einem Mikrokosmos der Metropole.

Salka veröffentlichte auch Kinderbücher

Sirko Salka, 1976 in Dresden geboren, hat sich seit 1996 als Journalist einen Namen gemacht, unter anderem als Chefredakteur beim queeren Berliner Stadtmagazin "Siegessäule" und als Redaktionsleiter des "Nordkurier" in Neubrandenburg und bei Labhard Medien (Konstanz).



Neben "Brennstoff im Blut" hat er bereits andere Werke veröffentlicht, darunter den Ratgeber "Banal Sex  Wieso schwules Leben harte Arbeit ist" (2013) sowie die Kinderbücher "Schwantastisch! Zwei Schwanenkinder und ihre Abenteuer in Prenzlau" (2022) und "Weltsensation in Neubrandenburg. Sofia und Jonas fliegen durch die Zeit" (2023). (cw/pm)

Infos zum Buch



Sirko Salka: Brennstoff im Blut. Gedichte und Lieder. 96 Seiten. Edition Salka. Berlin 2026. Taschenbuch: 16  (ISBN 978-3-912-69500-7)