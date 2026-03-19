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Vor Veröffentlichung von "Confessions II"

Für neues Album: Madonna ist jetzt auf Grindr

Superstar Madonna hat sich für ihr neues Album etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sie wirbt offensiv dort, "wo die heißeste Action ist".


Madonna bei der Met Gala im vergangenen Mai (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)
  • Heute, 14:29h 2 Min.

Madonna setzt für ihr am 3. Juli erscheinendes Album "Confessions II" (Amazon-Affiliate-Link ) auf eine ungewöhnliche Marketingstrategie: Die Popikone nutzt die schwule Dating-App Grindr als zentrale Promo-Plattform für ihr 15. Studioalbum.

Konkret erscheint Madonna dort mit einem eigenen Profil im sogenannten "Grid", also der Übersicht der Nutzer in unmittelbarer Nähe. Wer darauf klickt, gelangt nicht zu einem echten Dating-Profil, sondern zu einer Art interaktiver Werbefläche: abrufbar sind exklusive Inhalte wie eine persönliche Sprachnachricht, in der Madonna sagt: "Hi Grindr. Hier ist Mutter. Ich habe eine exklusive Vinyl meines neuen Albums nur für euch gemacht. Ich hätte sie überall droppen können, aber ich wollte dorthin gehen, wo die heißeste Action ist  also bin ich im Grid gelandet. Seid ihr bereit für 'Confessions II'?" Zudem ist dort ein Teaser zum Album zu finden sowie direkte Kaufoptionen für limitierte Produkte. Parallel wird die App zeitweise von zusätzlichen Inhalten, sogenannten "Takeovers", geprägt, die den Release begleiten.

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Das Ziel dahinter ist klar: Madonna geht dorthin, wo sie einen zentralen Teil ihres Publikums vermutet  auf der größten Dating-App für schwule Männer. Statt klassischer Werbung setzt sie auf Nähe, Direktansprache und das Gefühl eines exklusiven Zugangs.

"Das Material Girl stand schon immer an unserer Seite"

"Seit Jahrzehnten prägt Madonna den Sound und das Lebensgefühl der schwulen Tanzflächen  ihre Musik hat uns zusammengebracht", so kommentierte Grindr in seinem Blog die Werbezusammenarbeit  und zeigt, dass man auf Grindr viele Hits der 67-Jährigen kennt: "Das Material Girl stand schon immer an unserer Seite. Unsere Unapologetic Bitch, unser Ray of Light und das ultimative Bad Girl  sie marschiert noch immer an der Spitze voran, gibt den Ton an und prägt die Kultur."

Erst vergangene Woche veröffentlichte Madonna einen Song aus ihrem kommenden Album: "I Feel So Free" aus ihrem kommenden Album "Confessions II" (queer.de berichtete). Der Song im House- und Discosound kreist um das Gefühl von Befreiung durch die Tanzfläche. (cw)

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