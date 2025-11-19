Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57780

Eine Platte "voller Leben"

Ariana Grande kündigt neues Album "Petal" für Ende Juli an

Ariana Grande kehrt in wenigen Monaten mit neuer Musik zurück. Die Sängerin und Schauspielerin veröffentlicht im Juli ihr nächstes Album "Petal".


Ariana Grande hat offiziell ihr neues Album angekündigt (Bild: Universal Music)
  • Heute, 08:02h 2 Min.

Etwas mehr als zwei Jahre nach ihrem siebten Studioalbum "Eternal Sunshine" legt Ariana Grande (32) mit der achten Platte nach. Die Schauspielerin und Sängerin veröffentlicht am 31. Juli "Petal". Unter anderem auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Grande das Cover geteilt, das sie mit breitem Lachen zeigt. Dazu schreibt die Sängerin dort nur den Titel des Albums und das Veröffentlichungsdatum.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Es handelt sich offenbar um ein grundsätzlich positiv gestimmtes Album. Grande beschreibt die Platte als "etwas, das voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Schwierigem hindurchwächst", wie das Branchenmagazin "Variety" aus einer US-Mitteilung zitiert. Eine Liste mit Songs des neuen Albums gibt es noch nicht.

Einige der neuen Songs dürfte Grande vermutlich auch auf anstehenden Konzerten spielen. Die Tour, die schon im letzten Sommer angekündigt wurde, führt Grande zwischen Anfang Juni und Anfang August durch mehrere nordamerikanische Städte. Danach sind ab Mitte August insgesamt zehn Auftritte in London geplant. Weitere europäische Städte stehen bislang nicht auf dem Flyer.

Ariana Grande wird wohl länger nicht auf Tour gehen

Es könnte vorerst ihre letzte Tour für eine längere Zeit sein. Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" erzählte Grande im letzten Jahr unter anderem: "Ich weiß, dass ich mich riesig auf diese kleine Tour freue, aber ich glaube, so etwas wird es für eine lange, lange, lange, lange, lange Zeit nicht mehr geben. Ich werde alles geben, und es wird wunderschön werden. Ich glaube, deshalb mache ich das." Sie sehe das Ganze als eine Art vorerst letzten großen Auftritt. (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Ariana Grande
15.01.26 | London
Jonathan Bailey und Ariana Grande übernehmen Hauptrollen in Musical
12.12.25 | "Wir machen den Großteil der Arbeit, Bitch"
Frankie Grande fordert mehr Respekt für Power Bottoms in der schwulen Community
01.12.25 | Anekdote
Ariana Grande: So outete sich mein Bruder gegenüber unserer Oma
24.11.25 | Er attackierte sie bei Filmpremiere
Ariana Grande: Angreifer wurde aus Singapur abgeschoben
19.11.25 | Filmkarriere im Fokus
Ariana Grande legt Tour-Pause auf unbestimmte Zeit ein
19.11.25 | Kinostart
Düsteres Oz: Das große Finale vom Musicalfilm "Wicked"
-w-
Neu auf queer.de
Nach Konflikt gleich wieder alles gut
Streit mit Finneas? Für Billie Eilish ist das nur "Geschwisterkram"
Kritik an Linkspartei
LSU Berlin beklagt "Sicherheitsrisiko SED-Nachfolgepartei"
Stefan Evers jetzt mit zwei Jobs
Berlin hat wieder einen schwulen Kultursenator
Showdown
Schwuler gewinnt "queeren Wahlkreis" in New York
Bild des Tages
GNTM: Die queere Show vor dem Finale
Songdeutung als "Vaterschaftstest"
Taylor Swift kritisiert "seltsames" Verhalten mancher Swifties
Nach Abschied von Helena Bonham Carter
"The White Lotus": Laura Dern füllt Lücke im Cast
Eurovision Song Contest 2026 in Wien
Der ESC-Probenplan ist da: Sarah Engels startet am 7. Mai