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Stellenausschreibung
Köln: rubicon sucht Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für HIV- und STI-Prävention für LSBT*I*Q
- Heute, 10:12h 2 Min.
rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Antidiskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 32 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de
rubicon e. V. besetzt zum nächstmöglichen Termin folgende Position:
Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für HIV- und STI-Prävention für LSBT*I*Q, 90% (36 Wochenstunden)
Die Stelle ist bis zum 31.12.2026 befristet. Eine Weiterbeschäftigung ist bei entsprechender Fördermittelzusage gewünscht und angestrebt. Planung ab 2027, Stellenvolumen 60% (24 Wochenstunden)
Ihre Hauptaufgaben
● Ausarbeitung eines Konzepts der Stelle HIV, STI sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
● HIV- und STI- Präventionsarbeit
● Gesundheitsförderung für queere Menschen
● Fortbildungen, Schulungen, Sensibilisierungsberatungen und Fach-Vorträge
● Begleitung von Selbsthilfegruppen
● Entwicklung und Durchführung von weiteren zielgruppenrelevanten Angeboten
● Vernetzungsarbeit Teilnahme am Arbeitskreis HIV und Gremienarbeit
● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit WordPress-Kenntnisse
● Berichts- und Dokumentationsarbeit
Ihr fachliches Profil
● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen u.a. oder vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung
● Fachkompetenz im Themenbereich HIV, STI sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
● Erfahrung in der Arbeit von Menschen, die von Rassismus betroffen sind
● Freude an der Zusammenarbeit im Team
● Moderationsfähigkeit und Erfahrung in der Gruppen- und Vernetzungsarbeit sowie in Fortbildungen
Ihr persönliches Profil
● Feldkompetenz zu queeren Lebensrealitäten und intersektionalen Ansätzen
● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team
● Sensibilität im Umgang mit Diskriminierungsthemen
● Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
● Bereitschaft zur gelegentlichen Arbeit an Abenden und am Wochenende
Wir bieten
● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team
● Möglichkeit zur Intervision und Supervision
● Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung nach Haustarif
Uns ist es ein Anliegen, viele Perspektiven in unsere Arbeit mit einzubeziehen und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Wir laden Personen mit mehrfachdimensionalen Positionierungen daher sehr zur Bewerbung ein.
Kontakt:
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als eine PDF-Datei per E-Mail bis zum 25. Mai 2026 an: rubicon. e. V.,