Heute, 10:12h 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale und (Erziehungs-) Beratung, Anti­diskriminierungs- sowie Antigewaltberatung, kommunale LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebene sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 32 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: www.rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum nächstmöglichen Termin folgende Position:



Mitarbeiter_in (d/w/m/offen) für HIV- und STI-Prävention für LSBT*I*Q, 90% (36 Wochenstunden)



Die Stelle ist bis zum 31.12.2026 befristet. Eine Weiterbeschäftigung ist bei entsprechender Fördermittelzusage gewünscht und angestrebt. Planung ab 2027, Stellenvolumen 60% (24 Wochenstunden)



Ihre Hauptaufgaben

● Ausarbeitung eines Konzepts der Stelle HIV, STI sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

● HIV- und STI- Präventionsarbeit

● Gesundheitsförderung für queere Menschen

● Fortbildungen, Schulungen, Sensibilisierungsberatungen und Fach-Vorträge

● Begleitung von Selbsthilfegruppen

● Entwicklung und Durchführung von weiteren zielgruppenrelevanten Angeboten

● Vernetzungsarbeit  Teilnahme am Arbeitskreis HIV und Gremienarbeit

● Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  WordPress-Kenntnisse

● Berichts- und Dokumentationsarbeit



Ihr fachliches Profil

● Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen u.a. oder vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung

● Fachkompetenz im Themenbereich HIV, STI sowie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt

● Erfahrung in der Arbeit von Menschen, die von Rassismus betroffen sind

● Freude an der Zusammenarbeit im Team

● Moderationsfähigkeit und Erfahrung in der Gruppen- und Vernetzungsarbeit sowie in Fortbildungen



Ihr persönliches Profil

● Feldkompetenz zu queeren Lebensrealitäten und intersektionalen Ansätzen

● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team

● Sensibilität im Umgang mit Diskriminierungsthemen

● Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit

● Bereitschaft zur gelegentlichen Arbeit an Abenden und am Wochenende



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team

● Möglichkeit zur Intervision und Supervision

● Fortbildungsmöglichkeiten

● Vergütung nach Haustarif



Uns ist es ein Anliegen, viele Perspektiven in unsere Arbeit mit einzubeziehen und Diskriminierungen entgegenzuwirken. Wir laden Personen mit mehrfachdimensionalen Positionierungen daher sehr zur Bewerbung ein.



Kontakt:

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als eine PDF-Datei per E-Mail bis zum 25. Mai 2026 an: rubicon. e. V.,